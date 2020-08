Wolff zint op wraak op Spa: ‘We hebben hier wat goed te maken’

De race in Spanje heeft laten zien waar Mercedes toe in staat is als het iets wil goedmaken, stelt Toto Wolff. Lewis Hamilton sloeg er genadeloos terug na het verlies in Silverstone een week eerder. Dat belooft wat voor de Grand Prix van België dit weekend: “We hebben er sinds 2017 niet meer gewonnen.”

“We zagen in Barcelona de instelling van het team. Na de worsteling in Silverstone hebben we onze problemen geanalyseerd en de juiste conclusies getrokken. De sterke prestaties op zondag waren het resultaat van de tomeloze inzet van veel mensen”, fulmineert Wolff.

Het circuit van Spa Francorchamps was de afgelopen jaren wel echt Ferrari-territorium maar dat is normaal gesproken verleden tijd gezien het inferieure vermogen van de Scuderia. De Oostenrijker is dan ook duidelijk wat betreft de intenties van Mercedes komend weekend. “Na een weekendje vrij beginnen we aan de volgende triple header van het jaar, we gaan naar Spa waar we sinds 2017 niet gewonnen hebben. Dus het voelt wel een beetje alsof we nog iets goed te maken hebben hier.”

Vanaf bocht 1, de hairpin van La Source, hebben de coureurs hun voet op het gas gedurende 23 seconden. Zo’n 1800 meter verderop wordt er pas weer afgeremd voor Les Combes. “Het is een iconische baan en één van de favorieten van de fans. Het vinden van de juiste afstelling kan moeilijk zijn omdat het zo’n veelzijdige baan is met uiteenlopende karakteristieken. Je wil geen drag op de lange rechte stukken maar je wil ook grip hebben om de bochten snel door te komen.”

De voorspellingen voor het weekend zijn wel ‘des Spa’s’. Storm Francis heeft ook zijn weerslag op de Ardennen en voor zowel vrijdag, zaterdag als zondag staat er regen op de weerkaarten. Al is het in Spa tot het laatste moment nog altijd de vraag of de buien ook gaan vallen. “De regen zou het allemaal niet gemakkelijker maken. Het is trouwens ook het eerste weekend op Spa sinds het tragische overlijden van Anthoine Hubert vorig jaar. Dat was een donkere dag voor de gehele autosportgemeenschap. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden dit weekend.”