Max Verstappen tempert verwachtingen: ‘Dit is voor ons niet het beste circuit van het jaar’

Red Bull Racing heeft het de laatste jaren niet al te makkelijk gehad in België. Max Verstappen is daarom ook voorzichtig in zijn voorspellingen voor dit weekend. “Het is niet het beste circuit voor onze auto”, zegt hij.

Verstappen viel in 2017 uit door een probleem met de motor en in 2019 viel hij uit in de eerste ronde na een aanvaring met Kimi Räikkönen. In 2018 had Verstappen een beter weekend en werd hij derde.

Lees ook: Button: ‘Verstappen sloopt zijn teamgenoten, zoals Schumacher en Senna dat ook deden’

Verstappen houdt van Spa. “Het is mijn favoriete circuit op de kalender en dus kijk ik er altijd naar uit om hier te rijden”, zegt Max Verstappen in de vooruitblik van Red Bull. “Het is een old school circuit met weinig uitloopstroken. Mijn favoriete gedeelte van het circuit is Pouhon, de snelle linkerbocht. Je moet de balans goed op orde krijgen met het lange rechte stuk en de bochtige tweede sector. Je moet compromissen vinden op dit circuit. Je rijdt met weinig downforce en vleugel en daardoor komt de auto echt tot leven”, aldus Verstappen.

Verstappen rekent op een spannende kwalificatie. “Ik verwacht dat de jongens achter ons erg snel zijn tijdens de kwalificatie en die gaan het ons moeilijk maken. En van Mercedes weten we dat ze hier erg sterk gaan zijn”, voorspelt de Nederlander.

Red Bull heeft het de laatste jaren niet echt makkelijk gehad op Spa. Dat beaamt Verstappen. “De laatste jaren hebben we hier pieken en dalen gekend op dit circuit. We verwachten niet dat dit de beste race van het seizoen gaat worden, omdat het circuit niet goed bij de auto past. Toch gaan we weer keihard werken zoals we dat elke race hebben gedaan dit seizoen om het resultaat te maximaliseren”, aldus Verstappen.

Normaalgesproken zijn de tribunes op Spa bijna volledig oranje gekleurd. Dat zal dit weekend anders aangezien fans niet welkom zijn op Spa-Francorchamps door het coronavirus. Verstappen gaat zijn fans dit weekend missen. “Normaal gesproken gaat de Orange Army in groten getale naar Spa. Het is dus erg jammer dat er dit jaar geen fans bij zijn, maar hopelijk gaan ze van de race genieten op de televisie”, zegt Verstappen.

Lees ook: Red Bull houdt vast aan high rake-concept: ‘Newey gelooft dat dit de meest efficiënte oplossing is’