Red Bull houdt vast aan high rake-concept: ‘Newey gelooft dat dit de meest efficiënte oplossing is’

Red Bull heeft nog steeds vertrouwen in het high rake-concept, waarbij de achterkant van de auto aanzienlijk hoger ligt dan de voorkant. Volgens sommige mensen in de paddock heeft het concept haar maximum bereikt, maar Red Bull denkt daar anders over. “Zo verkeerd kunnen we niet zitten met ons concept.”

Red Bull kiest al jaren voor een auto met een hoge rake, waarbij de onderkant van de bolide naar achteren sterk omhoog loopt. Het voordeel van deze ontwerpfilosofie is extra downforce, het nadeel is meer drag, waardoor de topsnelheid van de auto lager ligt. Racing Point bijvoorbeeld stapte dit seizoen af van het high rake-concept en koos net zoals Mercedes voor een lagere rijhoogte. Red Bull zegt echter vast te willen houden aan de huidige filosofie.

“We zijn ernaar aan het kijken”, vertelt Helmut Marko in gesprek met Motorsport.com. “Maar omdat Newey (hoofdontwerper Adrian Newey, red.) gelooft dat dit de meest efficiënte oplossing is, houden we er voor nu aan vast.” Volgens Marko bewijzen de resultaten dit jaar dat de RB16 helemaal geen slechte auto is. “De top drie, waartoe Max (Verstappen, red.) ook behoort, rijdt de rest van het veld op een ronde. Zo verkeerd kunnen we dus niet zitten met ons concept. We geloven erin”, benadruk de Red Bull-topman.

Omdat de teams voor 2021 geen compleet nieuwe auto’s mogen ontwerpen, zegt Marko dat er extra moeite wordt gedaan om de huidige uitdager te verbeteren. “De auto’s blijven zoals ze nu zijn. Dat is nog een reden waarom we de ontwikkeling dit jaar echt verder pushen: omdat we dat zullen meenemen naar volgend jaar.”

