Door de lens van Peter: Het sleutelmoment in zegetocht Verstappen op Silverstone

Als één van de weinige fotografen is onze huisfotograaf Peter van Egmond wél aanwezig bij de Grands Prix in 2020. Hij is veroordeeld tot een plekje langs de baan, in de paddock mag hij niet komen. Tijdens de tweede race op Silverstone stelde hij in de openingsfase al snel vast dat Mercedes problemen had met de zachtere banden.

Op zondag stond Van Egmond bij het uitkomen van Luffield geposteerd vanwaar de coureurs richting Copse rijden. “Waar een week eerder de race eigenlijk net een halve ronde te kort was om het kwartje de kant van Max Verstappen op te laten vallen, pakte hij in de tweede race op Silverstone de jackpot.” Inzoomend op de bovenstaande foto is de schade aan de oververhitte banden van Hamilton goed te zien. Helemaal in vergelijking met de perfecte staat van Verstappens harde band daarachter.

“Red Bull heeft veel voorbereiding gestoken in de banden en de strategie en dat betaalde zich uit. Het verschil in bandenslijtage was duidelijk te zien. Om dat goed in beeld te brengen heb ik een hoge sluitertijd gebruikt. Lewis Hamilton had zichtbaar moeite om in te sturen en een ronde later ging hij ook de pits in voor vers rubber.”