Button: ‘Verstappen sloopt zijn teamgenoten, zoals Schumacher en Senna dat ook deden’

Wat hebben Max Verstappen, Ayrton Senna en Michael Schumacher met elkaar gemeen? Volgens Jenson Button dat ze hun teamgenoten absoluut slopen. “Het is lang geleden dat iemand zijn teamgenoot zo sloopte als Verstappen de afgelopen twee jaar heeft gedaan.”

Dat stelt Button in de In the Fast Lane-podcast, met de wereldkampioen van 2009 die aanhaalt dat Verstappen vorig jaar geen kind had aan Pierre Gasly en diens vervanger Alexander Albon al sinds de zomer van 2019 makkelijk onder de duim houdt. “Als je Verstappen met zijn teamgenoten van de laatste twee jaar vergelijkt, dan heeft hij ze gewoon gesloopt”, zegt Button.

“Ik heb dat al lang niet gezien in de autosport”, erkent de Brit, “ik denk dat je terug moet naar de tijd van Ayrton Senna en Michael Schumacher voor andere voorbeelden van coureurs die hun teamgenoten absoluut sloopten.” Verstappen presteert volgens Button op een buitengewoon niveau. “Ik zou hem daarom ook graag om de titel zien vechten met Lewis Hamilton.”

“Ik denk dat we dat allemaal willen zien, maar ik weet niet of het er ooit van komt”, vervolgt Button, die aankaart dat Mercedes ‘al domineert sinds het begin van het hybridetijdperk in 2014′. “Je moet echt een hele goede job doen om Mercedes uit te kunnen dagen. En niemand heeft dat gedaan”, constateert hij. “Het gat is te groot. Dat is echter niet Mercedes’ schuld, maar de schuld van de rest.”

‘Verstappen zit in team met maar één auto’

Terugkomend op Verstappen en zijn teamgenoten, denkt Button echter dat het ook voor Verstappen zelf niet goed is dat hij geen competitieve teamgenoot heeft. “Albon ligt ver achter op Max en dat is ook zwaar voor Max, want hij moet het dus in zijn eentje doen. Omdat zijn teamgenoot niet op zijn niveau zit, boekt hij zelf ondertussen ook minder progressie.”

“Als je teamgenoot een halve seconde trager is, luister je amper naar wat hij zegt over de setup”, legt Button uit. “Je rijdt zo feitelijk voor een team dat maar één auto heeft. Dat maakt het moeilijker.” Button bespeurt ook wel enige frustratie bij Verstappen. “Zijn zege in Silverstone was awesome, maar in Barcelona hoorde je de frustratie in zijn stem omdat zijn auto gewoon niet goed genoeg is.”

