Albon: ‘Geen paniek om verschil qua tempo met Verstappen’

Red Bull-coureur Alexander Albon maakt zich nog niet al te druk om het snelheidsverschil met teamgenoot Max Verstappen. “Zodra ik me beter voel in de auto, komt de snelheid wel.”

Dat stelt Albon in navolging op een voor hem lastig weekend, met de Britse Thai die zondag op de Red Bull Ring zoveel tijd verloor op Verstappen dat de Nederlander tot twee keer toe een pitstop kon maken zonder een plek aan Albon te verliezen.

Hoewel Albon ondertussen op papier alsnog keurig als vierde eindigde, werd hij wel flink onder druk gezet door Racing Points Sergio Pérez. Geen toprace dus voor Albon, die sowieso een rol op het tweede plan speelt naast Verstappen sinds zijn komst naar Red Bull vorige zomer.

“Zondag was het grootste probleem echter dat ik de race slecht begon, dus ik denk niet dat er sprake van paniek hoeft te zijn”, stelt Albon. Volgens de coureur zelf moet hij vooral beter leren ‘wanneer wel en wanneer niet te pushen’, met Albon die zondag zijn bandenslijtage flink moest managen.

“Dat is op het moment het belangrijkste aandachtspunt. Zodra ik me beter voel in de auto, komt de snelheid ook wel”, denkt hij. Albon is bovendien nog onervaren: hij heeft pas 23 Grands Prix gereden, en pas 11 voor Red Bull. “Ik word nog elke race beter”, haalt hij dan ook aan.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ook al een goed woordje voor Albon gedaan, en woorden van gelijke strekking gebezigd. “Naarmate hij meer ervaring opdoet, wordt hij alleen maar beter”, meent ook Horner, die sowieso vindt dat Albon het niet verkeerd doet.

