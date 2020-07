Horner verdedigt Albon: ‘Zit nog niet lang bij Red Bull en wordt alleen maar beter’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in zijn column op de website van het team een goed woordje gedaan voor Alexander Albon. De recente kritiek op de Britse Thai is volgens Horner niet terecht: “En het laat ook maar weer zien dat mensen in de Formule 1 kort van geheugen zijn.”

“Ik kreeg na de race wat vragen over Alex’ tempo in het begin van de race”, schrijft Horner, die daar duidelijk wat door verrast was: “Want laten we niet vergeten dat hij het weekend ervoor sterk was en zelfs met Lewis Hamilton duelleerde om de overwinning.”

“Dat laat ook maar weer eens zien dat mensen in de Formule 1 kort van geheugen zijn”, vindt Horner, volgens wie ook niet vergeten mag worden dat Albon ‘pas elf races voor het team heeft gereden’ en net aan zijn tweede Formule 1-seizoen is begonnen.

‘Wordt alleen maar beter’

“Naarmate hij meer ervaring opdoet, wordt hij alleen maar beter”, stelt Horner. “Hij voelt goed aan wat de auto doet, wat bemoedigend is. We willen bovendien allemaal dat hij slaagt”, spreekt hij namens Red Bull.

De Red Bull-teambaas haalt verder aan dat het met Albons tempo wel meeviel, ondanks dat teamgenoot Max Verstappen tot twee keer toe genoeg marge had om een pitstop te maken zonder plek te verliezen aan Albon.

“Tijdens zijn eerste stint, op softs, maakten we ons echter zorgen om blaarvorming rechtsvoor. Daarom moest hij zijn pace managen, zodat hij niet eerder een pitstop zou hoeven maken. Hij gaf zo tempo toe op de rest, maar zodra Alex na zijn stop de medium-banden onder had, kwam hij op snelheid.”

“In de data, zie je dat hij toen maar een tiende langzamer was dan Valtteri Bottas”, stelt Horner, die vindt dat Albon het goed deed door Racing Points aanstormende Sergio Pérez af te houden. “Hij heeft verder veel geleerd van de race zondag en evenaarde zijn beste finish. Hij hoeft dus niet down te zijn.”

