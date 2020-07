Albon moet ‘eerst afkoelen’ na botsing met Hamilton: ‘Moet opletten wat ik zeg’

Alexander Albon heeft er ouderwets de pee in dat een incident met landgenoot Lewis Hamilton hem voor de tweede keer in drie races tijd een podiumplek – en dit keer misschien zelfs de zege – heeft gekost.

Eind 2019 in Brazilië raakte Hamilton de Red Bull-rijder bij een inhaalactie in de slotfase en zag Albon een tweede plek in rook opgaan. In Oostenrijk – maanden later, maar pas de tweede race sindsdien – was het Albon die de aanval openende op Hamilton, met een poging buitenom in bocht vier. P2 stond wederom op het spel, maar weer raakten de twee elkaar en werd Albon ver teruggeworpen.

De Red Bull-coureur, die uiteindelijk alsnog uitviel met motorpech, had er na afloop nog flink de smoor in. “Het is nu allemaal nog heel vers, dus ik moet een beetje opletten wat ik zeg…”, houdt hij zich in ten overstaan van Sky Sports F1. “Het is wat het is. Ik heb echt het gevoel dat we die race hadden kunnen winnen. Mercedes was sneller, maar de jongens hadden een geweldige strategie bedacht.”

“Het zag er gewoon zo goed uit. Zij stonden op harde banden, dus ik had de eerste rondjes moeten gebruiken om ze in te halen op mijn softs“, doelt Albon op de periode na de derde safetycar-periode, waarin hij het snellere schoeisel had. “Ik wil niet zeggen dat het dit keer meer pijn doet dan in Brazilië, maar dat was meer 50/50. Nu had ik echt het gevoel dat ik de inhaalactie al gemaakt had.”

“Ik keek zelfs al naar Valtteri Bottas, verder vooruit op kop. Het contact was gewoon zo laat…”, meent Albon dat hij er niet alleen naast zat, maar er zo goed als voorbij was bij Hamilton. De schuld ligt, hoewel Albon erkent dat ‘buitenom inhalen altijd risico met zich meebrengt’, in zijn ogen dan ook vooral bij Hamilton. “Voor mijn gevoel gaf ik namelijk zoveel ruimte als ik maar kon geven.”

“Ik zat echt helemaal buiten op het randje. In zo’n situatie is het dan aan hem om uit te maken of hij het op een botsing aan wil laten komen of niet”, verzucht Albon die ‘eerst even wil afkoelen’ alvorens het incident met Hamilton te bespreken. Hamilton kreeg overigens wel een tijdstraf voor het incident en viel zo van het podium, maar daar krijgt Albon zijn plekje op het ereschavot niet mee terug.

