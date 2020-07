Hamilton: ‘Niet te geloven dat ik Albon wéér heb geraakt’

Lewis Hamilton had zijn eerste racezondag heel anders voorgesteld, hij leek van de tweede plek te gaan starten en vanaf het begin het gevecht met zijn teamgenoot aan te kunnen gaan voor de winst. Maar het werd door onder meer twee straffen uiteindelijk een vierde plek.

“Ik voel me alles behalve goed nu”, aldus de zesvoudig wereldkampioen na de race. “Maar de race is voorbij en ik moet weer vooruit.” Hamilton leek gisteren een tweede startplek te scoren maar dat werd een uur voor de start een vijfde plek.

In Q3 had Hamilton namelijk geen vaart geminderd toen de gele vlag van kracht was wegens een uitstapje van teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton werd in de eerste plaats nog vrijgesproken maar na een laat protest van Red Bull werd dat alsnog bestraft met een gridpenalty van drie plekken.

“Het was geen uitmuntend weekend voor mij, wat er gisteren in de kwalificatie is gebeurd, is volledig mijn eigen schuld. Het was wel wat vreemd vandaag om tijdens de voorbereiding plotseling een straf te krijgen maar het is wat het is. Ik ben er niet door van stuk geraakt en het heeft me alleen maar gemotiveerd om zo goed mogelijk te rijden.”

Hamilton ging meteen in de aanval en verschalkte al snel landgenoten Lando Norris en Alex Albon. Toen Verstappen daar tussen wegviel, ging het vizier op zijn teamgenoot Bottas die hij snel wist te achterhalen. “Ik had een mooi tempo te pakken en pakte veel tijd terug op Valtteri.” Toen de Mercedessen op de harde band te maken kregen met problemen aan de versnellingsbak én de dadendrang van Albon, leek het tij te keren.

Albon viel aan, ging buitenom bij Hamilton maar de twee kwamen met elkaar in aanraking waarna Albon spinde. “Dat was zeer ongelukkig met Alex, ik kan het niet geloven dat we elkaar weer hebben geraakt (na Brazilië vorig jaar, red.). Voor mij voelde het als een race-incident maar ik accepteer de straf als zij vinden dat ik die verdien. Ik zal weer verdergaan.”

Door de vijf seconden tijdstraf viel Hamilton terug naar de vierde plek, hij kwam uiteindelijk een paar tienden tekort op Norris om op het podium te eindigen.