Bottas houdt Hamilton en chaotische race onder controle: ‘Beter kun je niet beginnen’

Hij stond de hele race onder druk van teamgenoot Lewis Hamilton, moest meerdere safetycar-herstarts overleven én technische problemen managen, maar Valtteri Bottas hield zijn hoofd koel. “Maar bij die laatste safetycar dacht ik wel: kom op nou!”

Bottas begon de Grote Prijs van Oostenrijk van pole, maar het was zeker geen eenvoudige rit van start tot finish voor de Fin. Behalve met Hamilton, had hij het ook met allerlei opdrachten van zijn team te stellen: ‘Blijf van de kerbs!’, klonk het meer dan eens, uit angst voor betrouwbaarheidsproblemen. “Daar was ik wel een beetje bezorgd om”, erkent hij. En daarnaast waren die vele herstarts er nog.

“Ik stond de hele race onder druk”, beaamt een bezwete Bottas na afloop. “De eerste safetycar vond ik nog wel oké, maar bij die laatste dacht ik ook: kom op nou!”, lacht Bottas, die zo drie keer de herstart moest leiden. “Er waren zoveel momenten waarop ik het had kunnen verliezen, want Lewis was zó snel vandaag”, ratelt hij een zinnetje af dat Hamilton andersom ook vaak heeft gebezigd.

Het moet gezegd, Hamilton leek op veel momenten ook rapper, maar zoals Bottas het stelt: “Ik controleerde de race van mijn kant en er is geen betere manier om het seizoen te beginnen.” Net als vorig jaar, maar toen in maart na de GP van Australië, mag Bottas zich na de seizoensopener dus de kampioenschapsleider noemen. Hij staat op 25 punten, Hamilton (vierde na een tijdstraf) op 12.

