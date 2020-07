Verstappen valt al vroeg uit in GP Oostenrijk na technische problemen

Max Verstappen begon goed aan de Grand Prix van Oostenrijk en reed op de tweede plaats, maar na elf ronde kwam er al een einde aan de race van de Nederlander door technische problemen.

In ronde elf rijdt de Red Bull van Verstappen plotseling heel langzaam door de eerste bocht. Verstappen krijgt vanaf de pitmuur te horen wat hij moet doen om het probleem wellicht te verhelpen, maar dat mag niet baten.

“De auto schiet steeds in de anti-stall”, meldt hij over de boordradio. De Nederlander probeert de auto in een andere setting te zetten, maar dat helpt niet. Al langzaam rijdend brengt hij zijn Red Bull naar de pits. Daar wordt nog gekeken naar de mogelijke oorzaak en het stuur wordt ook snel vervangen, maar het mag niet baten: “Ik heb geen remmen.”