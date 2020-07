Albon: ‘Begrijpelijk dat Red Bull nieuwe voorvleugel aan Verstappen geeft’

Alexander Albon heeft begrip voor de keuze van Red Bull om de nieuwe voorvleugel aan Max Verstappen te geven. De Thai verwijt het team niks en verwacht dat hij dezelfde onderdelen zal hebben voor de tweede race in Oostenrijk.

Red Bull heeft slechts één versie van de nieuwe voorvleugel meegenomen en heeft deze aan Verstappen gegeven. Albon heeft begrip voor deze keuze. “Historisch gezien heeft Max hier natuurlijk hele goede resultaten behaald, dus ik kan dit het team niet echt verwijten”, zegt Albon tegen onder andere RaceFans. “De auto voelde goed. Ik verwacht dat ik voor de tweede race dezelfde onderdelen zal hebben, dus ik maak me er geen zorgen om. Ik richt me nu gewoon op mijn werk”, sluit de Thai af.

Verstappen gaf gisteren aan dat het nog onduidelijk is of de nieuwe voorvleugel ook daadwerkelijk beter is. “We proberen nog steeds de verschillen tussen de voorvleugels te begrijpen, er zit een andere filosofie achter”, vertelde Verstappen tijdens de persconferentie. “Ik kan niet zeggen hoeveel het verschil is omdat ik dat niet weet”, aldus de Nederlander.

