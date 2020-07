Verstappen gokt op geel: ‘Vandaag was Mercedes te snel, morgen hebben we niks te verliezen’

Max Verstappen zal het zondag in de Grand Prix van Oostenrijk van zijn strategie, strijdlust en de hoop op hoge temperaturen moeten hebben. Zijn team Red Bull was in de kwalificatie geen partij voor Mercedes, maar de Nederlander ziet nog kansen.

‘Best of the rest’, zo omschrijft interviewer Paul di Resta Verstappens derde plek in de kwalificatie. Een wat pijnlijke typering wellicht, gezien Red Bull de strijd aan wil met Mercedes, maar met Verstappen op meer dan een halve seconde van polesitter Valtteri Bottas op de korte Red Bull Ring niet onterecht.

“Ik ben in de eerste plaats blij met de derde plek”, vertelt Verstappen, die nog een andere reden heeft om blij te zijn: “Namelijk dat ik op een andere band start, want dat maakt het interessant.” Verstappen start als enige van de coureurs uit de top tien op de gele mediums, de rest staat op de rode softs.

De Red Bull-coureur hoopt daarbij ook dat het weer meezit. “Het zou zondag een stuk warmer moeten zijn, hopelijk is dat in ons voordeel”, denkt hij ongetwijfeld terug aan 2019, toen Mercedes het te midden van een Oostenrijkse hittegolf moeilijk had op de Red Bull Ring, en koelingsproblemen had.

Verstappen wist die race – net als de editie van 2018, overigens – te winnen. Ook daarom tilt hij niet te zwaar aan het gat in de kwalificatie. “Mercedes zat vandaag helaas op een ander niveau, maar we moeten kijken wat we zondag kunnen doen. In 2019 kwamen we ook wat te kort in de kwalificatie.”

“Ik denk ook dat we sterker zijn in de race”, voorspelt Verstappen, die er zin in heeft na al het corona-uitstel eindelijk weer een Grand Prix te rijden. “We hebben zondag in elk geval niets te verliezen. Ik wil het Mercedes zo moeilijk mogelijk maken.” Kan hij zijn sterke inhaalrace van vorig jaar zo herhalen?