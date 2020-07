Bottas verslaat Hamilton nipt in gevecht om pole, gat naar Verstappen groot

Valtteri Bottas heeft de allereerste poleposition van dit seizoen op zijn naam geschreven. Hij was slechts 0.012 seconden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen volgde op ruim een halve seconde op de derde plaats. Het opvallendste moment kwam tijdens Q2: Sebastian Vettel bleef steken op de elfde plaats, terwijl Charles Leclerc maar nipt door ging naar Q3.

Al na de eerste run in Q3 werd duidelijk dat alleen Mercedes zou strijden om de poleposition: het gat bedroeg ruim een halve seconde naar Max Verstappen. Bottas verpeste zijn laatste run en belandde in het grind, maar het gat naar Lewis Hamilton was genoeg: uiteindelijk slechts 0.012 seconden. Racing Point hield vast aan zijn vorm van de trainingen: Sergio Pérez start vanaf de vijfde plek, Lance Stroll vanaf de negende.

Een lichtpunt voor Verstappen is wellicht zijn Q2, de Nederlander wist zich op de mediums te plaatsen voor Q3. Hij is morgen de enige van het veld op geel wat tactisch gezien mogelijkheden zou kunnen bieden.

Ferrari afgeschminkt

De opvallende uitvaller in Q2 was Vettel. De Ferrari oogde al niet zo sterk tijdens de trainingen en daar kwam geen verandering in bij de kwalificatie. Ook Leclerc kwam maar net aan tot Q3 met de tiende tijd: “Dat is waanzin”, aldus een verbaasde Leclerc over de boordradio. Naast Vettel bleven ook Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon en Romain Grosjean in Q2 steken.

In Q1 werd het nog spannend voor George Russell. De Brit wist in de Williams de vijftiende tijd te noteren en stond met één been in Q2, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de zeventiende tijd, vlak achter beide Haas-coureurs. Romain Grosjean ging net aan door naar Q2, terwijl zijn teamgenoot Kevin Magnussen in Q1 strandde. Beide Alfa Romeo-coureurs kenden ook een dramatische kwalificatie en waren na Q1 al klaar. Debutant Nicholas Latifi eindigde als laatste, op ruim een halve seconde van Russell.