Preview: De troefkaarten van Verstappen in eenzame strijd tegen oppermachtig Mercedes

Het voelde wellicht als een déjà vu, Mercedes dat in het openingsweekend het hele veld even op een hoop rijdt in de kwalificatie. Maar de omstandigheden bieden misschien toch kansen voor Red Bull en Max Verstappen in het bijzonder.

De Zwarte Pijlen waren in ieder geval in de kwalificatie een klasse apart, onderling was het gat slechts 12 duizendsten maar Max Verstappen moest een halve seconde toegeven. Geen paniek bij de Nederlander en Red Bull, de oorzaak werd gezocht in een afstelling die niet naar wens werkte voor Verstappen. Zelf klaagde hij over een gebrek aan balans in bepaalde bochten.

Als enige op medium

Maar er zijn ook enkele factoren die Verstappen zondag mogelijk houvast kunnen bieden. Om te beginnen de longruns, Verstappen slaagde er als enige in zich op mediums voor Q3 te kwalificeren. Vrijdag reed hij een longrun van 12 rondjes op mediums en klokte hij een gemiddelde van 1.09.0, een tempo nagenoeg gelijk aan de longruns van Hamilton (1.09.0) en Bottas (1.08.7) op softs.

Zou hij in het spoor van de Mercedessen kunnen blijven in de openingsfase, dan verovert hij in ieder geval de positie op de baan zodra zij stoppen voor nieuwe banden. Althans, er vanuit gaande dat Bottas en Hamilton een kortere stint rijden op softs. Omdat Verstappen later stopt, heeft hij daarna een kortere en mogelijke snellere stint als de hards worden gebruikt. Het gevaar zit hem alleen in de fase daarvoor, dan moet het tijdsverlies beperkt worden. Mercedes heeft niet op de harde banden gereden op vrijdag maar was op mediums met 1.08.3 voor Hamilton en 1.08.9 voor Bottas sneller dan het tempo van Verstappen.

En er is natuurlijk het DAS-systeem van Mercedes, gaat dat voordeel zich uitbetalen op de Red Bull Ring waar bandenmanagement de sleutel is geweest de afgelopen jaren? Of zouden ze door het systeem zelfs kunnen stunten en de tweede stint op mediums rijden?

Heeft Mercedes nog die achilleshiel?

Een tweede factor is het weer, het wordt een paar graden warmer zondag. De Mercedessen hadden vorig jaar de grootste moeite met de hitte op de hooggelegen Red Bull Ring en delfden uiteindelijk het onderspit. Een koelingsprobleem dat ze hebben opgelost, zeggen ze nu zelf. Een Italiaanse journalist slingerde nog een bericht de wereld in dat er binnen het team wat onvrede was over de zwarte kleur van de auto (waarmee de Mercedes een instant favoriet onder de volgers werd). Zwart trekt hitte aan en het zou de nodige moeite hebben gekost de juiste verf voor de auto te vinden. Het zou een achilleshiel kunnen zijn van Mercedes, anders is het hopen op een Barcelona ’16-scenario waarbij de twee teamgenoten verdrinken in hun dadendrang en hun waterloo vinden in de Niki Lauda-bocht.

Verstappen zal ook zeker over zijn schouder moeten kijken in de eerste run naar de hairpin van bocht 3. Achter hem staan behalve teamgenoot Alex Albon ook Lando Norris en Sergio Pérez. En die laatste twee noteerden flink hogere topsnelheden dan de Red Bull. Overigens hulde voor Norris: de jonge Brit haalde met zijn vierde plek het beste kwalificatieresultaat in zijn carrière. Racing Point bevestigde zijn vorm met Pérez op P6 en P9 voor Stroll, de Canadees had wellicht op meer gehoopt maar moet de eerste slag laten aan zijn over het algemeen hoger ingeschatte en meer ervaren collega.

Is er nog sprake van een middenveld?

Mochten de Mercedessen zondag vanaf het begin wegrijden en Verstappen in niemandsland achterlaten, dan biedt de strijd achter de top 3 wellicht soelaas voor de tv-regie. P4 en P15 zaten op de zaterdag binnen een seconde van elkaar, in het wielrennen een peloton genoemd. In dat pak zitten ook de twee mannen van Ferrari. Charles Leclerc vroeg na afloop van Q2 vol twijfel of hij veilig was: ‘That’s crazy’, antwoordde hij toen hij hoorde van zijn tiende plek.

Doodstil was het bij Vettel op de radio na diens elfde plek, zijn laagste startplek zonder gridstraffen sinds 2015. Ferrari is dolende, men dekte zich donderdag al in. Updates worden er verwacht in Hongarije en eigenlijk rijdt Ferrari dit weekend door een inschattingsfout tijdens de wintertests met een soort testspec van de SF1000. Verwacht niet al teveel van de Scuderia op zondag dus.

Maar wat ook opvalt is het slechte presteren van eigenlijk alle klantenteams van Ferrari. Kijkend naar de rondetijden ten opzichte van die van 2019 verbetert iedereen zich behalve Ferrari, Haas en Alfa Romeo. Dat laatste team werd overigens afgetroefd door George Russell, vorig jaar de vaste bezetter van P19. Het lijkt er op dat de Brit met een jaar ervaring en een flink verbeterde Williams de rode lantaarn niet langer hoeft te dragen. Daar mogen de Alfa’s zich druk om maken, zo lijkt het. Russels teamgenoot Nicholas Latifi vergaloppeerde zich in de laatste vrije training, een rookie mistake en het is de Canadees voor nu vergeven. Hem staat in ieder geval een strijd te wachten met Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.

