Lewis Hamilton ontsnapt aan straf: stewards ondernemen geen verdere actie

Lewis Hamilton heeft zich bij de stewards moeten melden voor twee mogelijke overtredingen tijdens zijn twee snelle rondjes in Q3. De wereldkampioen werd echter niet gestraft.

De eerste overtreding zou hebben plaatsgevonden in zijn eerste vliegende ronde in Q3. Daarbij zou Hamilton in de laatste bocht de track limits hebben overschreden. Dat werd tijdens de sessie al door de regie opgemerkt maar daar werd niet meteen werk van gemaakt door wedstrijdleiding. Deze ronde is geschrapt.

Lees ook: Verstappen gokt op geel: ‘Vandaag was Mercedes te snel, morgen hebben we niks te verliezen’

Tijdens zijn tweede run was hij aan een verbetering van die eerste ronde bezig. Valtteri Bottas reed voor hem en kwam in de middensector in het grind terecht. Daar werd tussen bocht 5 en 7 met geel voor gezwaaid maar Hamilton verbeterde zich uiteindelijk wel. Hij lijkt daar dus niet voldoende te hebben afgeremd, zelf zei hij naderhand de gele vlaggen niet te hebben gezien.

Nadere bestudering wees uit dat Hamilton een groen scherm getoond kreeg in bocht 5 terwijl er ook met geel werd gezwaaid. Conflicterende signalen dus en reden voor de wedstrijdleiding om Hamilton niet te straffen.

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton nipt in gevecht om pole, gat naar Verstappen groot