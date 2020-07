Stroll strandt op P9: ‘Goede poging, maar middenveld zit zo dicht bij elkaar’

Lance Stroll begint de eerste race van het seizoen vanaf P9. Met teamgenoot Sergio Perez op plek zes begint Racing Point zoals verwacht sterk aan de jaargang 2020. “Het zit zo dicht bij elkaar in het middenveld, dan maakt elk tiende een verschil.”

Racing Point was na bemoedigende wintertests met hoge verwachtingen naar Oostenrijk afgereisd. De vrije trainingen bevestigden die verwachtingen, in de kwalificatie was de RP20 de vierde snelste auto. Sergio Perez kwalificeerde als zesde, teamgenoot Stroll start vanaf P9. “Alles bij elkaar was het een positieve dag”, vertelt Lance Stroll aan Sky Sports.

Lees ook: Racing Point maakt zich geen zorgen over mogelijk protest van rivalen

“Beide auto’s hebben goed gepresteerd”, gaat Stroll verder. “Dit is een goed begin van het seizoen.” Stroll werd door zijn team naar buiten gestuurd op een moment dat hij dat baan voor zichzelf had, terwijl de concurrentie haar tweede run uitstelde tot het laatste moment. “Mijn rondje was proper. Voor de laatste run hebben we de balans een beetje veranderd. Het was een goede poging, maar het middenveld zit zo dicht bij elkaar, dan maakt elk tiende een verschil”, beseft ook Stroll.

De Canadees kijkt uit naar de zondag. “Ik ben benieuwd naar morgen. We starten in een goede positie, dus we maken zeker kans op een mooie hoop punten.”

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton nipt in gevecht om pole, gat naar Verstappen groot