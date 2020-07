Racing Point maakt zich geen zorgen over mogelijk protest van rivalen

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het team zich geen zorgen maakt over mogelijke protesten die de overige teams zullen indienen tegen het team vanwege de legaliteit van de RP20. Volgens hem zou het geen verrassing moeten zijn dat hun auto snel is.

Door de gelijkenissen met de Mercedes W10 van 2019 wordt de Racing Point ook wel de ‘roze Mercedes’ genoemd. Bij de wintertests in Barcelona kwamen er al vragen over legaliteit van de RP20, omdat het op een exacte kopie van de W10 leek. Dat zou kunnen leiden tot protesten van de overige teams, maar het team zelf maakt zich daar geen zorgen over.

“Nee, ik maak me geen zorgen”, stelt Szafnauer tegen Motorsport.com. “Het zou geen verrassing moeten zijn dat de auto snel is, we gebruiken immers de windtunnel van Mercedes en dat is waarschijnlijk de beste in deze business. Vanwege onze betere financiële situatie hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om af te stappen van het ‘high rake’-concept, geïnspireerd op de Red Bull.”

“We moesten altijd een compromis sluiten bij het aanschaffen van de Mercedes-aandrijflijn, inclusief de versnellingsbak”, vervolgt Szafnauer. “Zij ontwerpen die onderdelen voor een ander aerodynamisch concept dan dat wij gebruiken. Het ‘high rake’-concept van Red Bull had dus maar beperkt effect voor ons. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om van dat compromis af te stappen. Het was logisch voor ons om te kijken naar wat Mercedes heeft gedaan omdat wij ons concept aan dat van hen aanpasten. Dat heeft gewerkt”, concludeert de Racing Point-ceo.

