Pérez na goede eerste dag: ‘We moeten niet te opgewonden raken’

Sergio Pérez zegt dat Racing Point niet te hard van stapel moet lopen na een goede eerste dag van het nieuwe seizoen. De Mexicaan waarschuwt het team dat ze niet te opgewonden moeten raken. Toch mag het team wel tevreden zijn: “We hebben de kloof naar de topteams dichtgemaakt.”

Racing Point stond er tijdens de tweede vrije training goed bij met de derde plaats voor Pérez en de zevende voor Lance Stroll. Toch behoedt de Mexicaan zijn team voor te hoge verwachtingen. “We moeten dit stap voor stap bekijken”, zegt Pérez in gesprek met onder andere RaceFans. “Maar ik denk dat we de kloof naar de topteams hebben dichtgemaakt.”

“Vorig jaar hadden we een achterstand maar dit seizoen staan we er meteen goed bij en we zijn klaar voor het gevecht”, vervolgt Pérez. Ondanks een goede dag bedroeg het gat naar Mercedes nog steeds zes tienden, terwijl het gat dat Racing Point naar de andere teams had, marginaal was. “We zaten er nog ruim een halve seconde achter. Op zo’n klein circuit zitten teams als Ferrari, Red Bull, Renault en McLaren binnen een tiende van ons. Dus we moeten niet te opgewonden raken. De marges zijn minimaal. Hopelijk kunnen we in de kwalificatie een goede rondetijd noteren”, sluit Pérez af.

