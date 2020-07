VT2: Mercedes zet opnieuw de toon, Racing Point strijdt mee bovenin

Ook tijdens de tweede vrije training van het seizoen is het Mercedes dat de toon zet. Net als vanmiddag klokte Lewis Hamilton de snelste tijd, voor teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen reed de achtste tijd, terwijl Latifi op negatieve wijze de aandacht opeist.

Het is Racing Point dat aan het begin van VT2 opnieuw zijn intenties duidelijk maakt. Zowel Stroll als Perez vinden we bovenaan de tijdstabellen terug, al weet alleen Perez zich daar doorheen de training te handhaven. Voor Renault verloopt het begin van de tweede sessie van het seizoen minder goed. Ocon en Ricciardo staan lange tijd in de garage. Dat weerhoudt Ricciardo er niet van later in de sessie een bemoedigende vijfde tijd te rijden.

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training enkele probleempjes. Eerst klaagt de Nederlander over het volume van zijn boordradio, wat de communicatie met de pitmuur bemoeilijkt, later belandt hij in sector twee in de grindbak. “Ik heb zoveel overstuur bij het insturen”, meldt de Nederlander. Aan het einde van de sessie moet Verstappen tevreden zijn met de achtste tijd.

Onder meer Kvyat, Albon en Räikkönen spinnen of belanden in het grind, maar het is Latifi die met twee spins in evenveel minuten op negatieve manier in de kijker staat. Uiteindelijk is het opnieuw Mercedes dat, net als tijdens VT1, de toon zet. Lewis Hamilton klokt met een 1:04,304 de snelste tijd, voor stalgenoot Bottas. Sergio Perez snelt met zijn ‘roze Mercedes’ naar de derde tijd.

