‘Welcome Race Fans’, tot aan de poort: F1’s coronabubbel is ondoordringbaar

Wegblokkades, vriendelijke Polizei en doodlopende bospaadjes: wie in en om Spielberg probeert naar de Red Bull Ring te komen, maakt vooral een mooie wandeling die uiteindelijk nergens naartoe leidt. De coronabubbel van de Formule 1 omvangt het Oostenrijkse platteland.

Lees ook: Wat gebeurt er als Max, Lewis of Toto zondagochtend plots een kuchje ontwikkelt?

Geen horden fans, geen stampvolle campings en geen tijdens GP-weekends ook ’s ochtends al zo traditionele geur van bier en barbecue: rondom Spielberg wijst er maar weinig op dat de Formule 1 in de (spreekwoordelijke) stad is. Behalve dat het kleine dorpje (populatie +/- 5400) rondom is afgezet.

De eerste gedachte bij aankomst bij een checkpoint is misschien nog dat er sprake is van een wel heel plaatselijke coronacrisis incluis lockdown, maar niets is minder waar. De regels zijn relaxt in Oostenrijk, de sfeer al net zozeer.

De road blocks dienen om pottenkijkers buiten de deur te houden bij Formule 1’s Oostenrijkse openingsnummer, de eerste race na een vertraging van de seizoensstart van een goede drie maanden. De regels zijn bekend, dus ja, ze worden terecht streng gehandhaafd.

Lees ook: Met deze vijf maatregelen wil de F1 coronaproof gaan racen

De plaatselijke Polizei heeft het aan de ene kant waarschijnlijk zelden zo rustig gehad bij een Grand Prix. Fans zijn immers ver te zoeken. Tegelijkertijd moeten wél alle auto’s op de juiste stickers en paddockpassen gecontroleerd worden. De GP van Oostenrijk is allerexclusiefst, invitation only.

Met de auto kom je niet voorbij de wegafzettingen. “Maar wandelen, dat mag wel”, vertelt een vriendelijke agent. Het is volkssport nummer één – zo niet in Oostenrijk, dan wel hier in de omgeving. Toch is er geen enorme toeloop. “Fans? Nee, die heb ik vandaag nog niet gezien.”

Wel te zien, niet eens zo ver in de verte, voorbij de verlaten kampeervelden, is het circuit. Met overal security om te zorgen dat de zeldzame voetgangers (we komen er slechts twee tegen) geen ambitieus sprintje richting Red Bull Ring wagen.

Na het verruilen van de auto voor de benenwagen, duurt het niet lang voor je de poorten met het nu ironische ‘Welcome Race Fans’ passeert. Welkom ben je zoals verwacht tot aan de poort, het is tot daar en niet verder. Het circuit en de paddock zijn waar F1’s ‘coronabubbel’ ondoordringbaar is.

Lees ook: In beeld: Neem een kijkje in de ‘Corona-paddock’ in Oostenrijk

Zie hieronder meer foto’s van rondom de Red Bull Ring