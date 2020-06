Wat gebeurt er als Max, Lewis of Toto zondagochtend plots een kuchje ontwikkelt?

De eerste tests zijn al afgenomen en langzaamaan verplaatsen de teams en het verdere gevolg van de Formule 1 zich naar Spielberg, Oostenrijk. Daarmee zijn ze de bubbel binnengetreden die de Formule 1 anno 2020 noodgedwongen is geworden. Sander Dorsman van MP Motorsport en Jacob Olie van labgigant Eurofins geven een inkijkje in wat het personeel de komende weken te wachten staat.

In de werkplaats van MP Motorsport wordt een week voor vertrek keihard gewerkt. Door de hachelijke situatie in Europa liep de voorbereiding veel vertraging op door de late levering van onderdelen. Franse motorleverancier Mecachrome stuurde pas laat de krachtbronnen op. Chassisbouwer Dallara zetelt in Noord-Italië en moest uiteraard ook zijn deuren sluiten. De monteurs sleutelen aan druk een monocoque waarvoor de regels nog voor het seizoen werden aangepast naar aanleiding van het fatale ongeluk van Antoine Hubert. “We moeten nu nog onze auto’s bouwen, er staat wel aardig wat druk op, ja”, vertelt Dorsman.

De printer van Sander Dorsman heeft ook overuren gedraaid de afgelopen week. De teammanager van MP Motorsport is uiteraard opgetogen over het feit dat er weer geracet gaat worden maar de situatie met corona stelt het team ook voor een uitdaging. Alleen qua papierwerk al: “We hebben een flinke manual ontvangen met alle voorschriften, 70 pagina’s dik. Daar is gelukkig ook een samenvatting van 11 pagina’s van gemaakt. Iedereen moet akkoord gaan met deze opgestelde regels, anders mag je de paddock niet in.”

Een blik in de ‘Covid-19 Code of Conduct’, zoals het boekwerk heet, geeft een idee waar de Formule 1 en de FIA de afgelopen maanden druk mee zijn geweest. Het document wordt afgesloten met een voorbehoud: “Iedereen die tot de bubbel toetreedt, gaat er mee akkoord dat het niet mogelijk is om het risico op besmetting in zijn geheel uit te sluiten”. Maar dat wordt uiteraard wel geprobeerd. Ieder teamlid moet van tevoren aangemeld worden en daarbij moet een negatieve coronatest overlegd kunnen worden die niet ouder is dan 4 dagen. “Ik heb voor iedereen een samenvatting gemaakt met de regels die op hen van toepassing zijn”, vertelt Dorsman, “Dat moeten we getekend terugsturen.” En mocht iemand of een team moedwillig de regels negeren, dan bepalen de stewards wat er gaat gebeuren. Zij hebben in principe de macht om teams te diskwalificeren.

Lees ook: Marko: ‘Verstappen is een beetje nerveus voor corona’

MP heeft dan ook al bezoek gehad van medewerkers van Eurofins, een grote laboratoriumorganisatie met 800 labs en nog veel meer sublabs over de hele wereld. Jacob Olie staat aan het hoofd van de Beneleux-tak van het bedrijf. Naast alle ziekenhuislaboratoria is Eurofins het enige particuliere bedrijf dat ook coronatests afneemt in Nederland: “Onze eerste taak is het ondersteunen van de overheid en het RIVM, dat zal onze eerste taak blijven. In dat opzicht is het voor onze mensen leuk dat ze nu een kijkje in de keuken krijgen bij een F2 of F3-team. De sport is een nieuwe markt voor ons, normaal werken we met huisartsen en ziekenhuizen maar dit is iets dat we nog niet eerder hebben meegemaakt”, vertelt Olie.

Kuchje bij Verstappen of Hamilton?

Eurofins is in het buitenland ook betrokken bij andere sportevenementen, namen wil hij niet noemen maar het is duidelijk dat het enorme bedrijf gevonden wordt door sportorganisaties die coronavrij willen sporten. Mensen van Eurofins opereren straks in Oostenrijk vanuit een tent bij de ingang. “Er zullen op locatie ongeveer 20 mensen aan het werk zijn, schat ik. Het teampersoneel krijgt elk een tijdsslot om rijen te voorkomen.” De test zelf is inmiddels bekend, een lange wattenstaaf wordt in de keel en in de neus gebracht: “Het is niet fijn, het is vervelend maar het niet een dusdanige ervaring dat je het niet zou willen.”

Na de test gaat het sample op transport naar het dichtstbijzijnde lab in Ebersberg in Zuid-Duitsland. “Daar vinden twee procedures plaats, een proces dat normaal gesproken 4 tot 5 uur duurt. In Nederland hebben we de teams zo goed mogelijk geprobeerd te helpen door binnen 12 uur een resultaat bij hen te krijgen.”

En als Lewis Hamilton en Max Verstappen op zondagochtend een kuchje ontwikkelen of zich beroerd voelen? “Ik kan me voorstellen dat er in een lokaal ziekenhuis technologie aanwezig is om binnen een uur een testresultaat te krijgen. Maar de coureur wordt wel meteen geïsoleerd.”

Lees ook: Dit zijn de reservecoureurs in geval van een coronabesmetting

Lees ook: Mercedes neemt voorschot op F1-leven in coronatijd: ‘Hele nuttige test voor het team’

Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de teams zelf als het gaat om het beperken van besmettingsrisico. Als een teamlid symptomen ontwikkelt, moet deze zich meteen bij de leiding melden die dan samen met de Covid-19-gedelegeerde van de FIA bepaalt wat er moet gebeuren. Om het besmettingsgevaar in te dammen, mag een teamlid alleen direct contact hebben met mensen van binnen zijn bubbel, bijvoorbeeld de mensen die aan de auto van Max Verstappen werken. Binnen de groep moet er zoveel mogelijk afstand gehouden worden maar er zijn natuurlijk situaties waarbij het niet altijd kan.

Contact met personeel uit een andere bubbel wordt afgeraden maar als het gebeurt, moet de 2 meter-regel strikt gevolgd worden en moet er te alle tijde een mondmasker gedragen worden. Deze maskers moeten overigens elke 4 uur vervangen worden voor een nieuwe. “We hebben flink ingeslagen”, laat Dorsman zien. Grote flessen met alcoholgel en ontsmettingsmiddel staan al klaar in de truck van MP. Er is wel een uitzondering, als in bijvoorbeeld de pitlane door social distancing een gevaarlijke situatie zou ontstaan, hebben de veiligheidsvoorschriften uiteraard voorrang.

En zodra het teampersoneel het circuit verlaat, moet dat ook altijd gebeuren met hetzelfde gezelschap, alleen de eigen groep. Dat geldt ook voor het reizen en activiteiten in bijvoorbeeld het hotel of elders. Het bezoek aan faciliteiten van andere groepen, bijvoorbeeld een toilet, is uit den boze.

Lees ook: Helmut Marko ontkent uitspraken ‘coronakamp’: ‘Er is geknipt in het interview’

In geval van symptomen of besmetting moet iemand dus zijn of haar bubbel meteen verlaten. Als dat wordt vastgesteld in de paddock, is er een afgesloten medische ruimte waar naar uitgeweken kan worden. Als het buiten de paddock gebeurt, bepaalt de Covid-19-gedelegeerde wat er moet gebeuren. En dan moet er contactonderzoek gedaan worden, wie is er in de buurt van de zieke geweest? Waar de Nederlandse overheid nog altijd bezig is met de ontwikkeling van een app, heeft de FIA deze al wel voorhanden.

Lees ook: Positieve test zal raceweekend niet opnieuw dwarsbomen zoals in Melbourne

Gebruik is vrijwillig, dat wel, de app maakt gebruik van Bluetooth om de contacten in kaart te brengen. Coureurs mogen hem ook gebruiken maar hoeven de telefoon niet mee in de auto te brengen, staat er nog specifiek vermeld. Besmet? De patiënt voert een unieke code en vervolgens krijgen alle mensen waarmee contact is geweest een melding (mits ze uiteraard de app gebruiken). Zij moeten zich dan vervolgens melden bij de gedelegeerde en een test laten afnemen. Als iemand er voor kiest de app niet te gebruiken, moet er wel een logboek van contacten bijgehouden worden.

Er zal om de vier dagen getest worden. “Er zijn ongeveer 2500 mensen dus reken maar uit hoeveel dat er zullen zijn”, aldus Olie. ”Eurofins zal in principe de tests verzorgen voor het Europese gedeelte van de kalender, we hebben een wereldwijd netwerk van laboratoria dus wellicht zullen afhankelijk van de kalender ook verder ingezet worden. Voor ons voelt het niet echt als een examen, we doen dit al heel lang. Voor ons zijn deze mensen niet anders, ze doen alleen iets ander werk.”