Dit zijn de reservecoureurs in geval van een coronabesmetting

“Als een coureur geïnfecteerd raakt, zullen de teams reservecoureurs klaar hebben staan”, vertelde Chase Carey op woensdag. Maar welke coureur staat klaar voor welk team als back-up als een van de twee vaste coureurs besmet zou raken met het coronavirus? Niet alle teams hebben een reservecoureur, maar dit is wat we voorlopig weten.

Mercedes heeft Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez achter de hand als reservecoureurs. Het tweetal verricht simulatorwerk voor de Zilverpijlen en nam namens het Duitse merk ook deel aan de Virtual Grand Prix Series. Ferrari kijkt voor haar back-up driver naar Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi. Robert Kubica op zijn beurt zou kunnen optreden als vervanger bij Alfa Romeo.

Red Bull en Alpha Tauri delen een reservecoureur. Mocht Verstappen, Albon, Gasly of Kvyat uitvallen, dan is het Sebastien Buemi die hun plek zal innemen. Opvallend, net als Red Bull en Alpha Tauri delen Mercedes en McLaren de reservecoureurs. Dat meldt RaceFans. Indien McLaren een vervanger voor Sainz of Norris nodig heeft, stapt Stoffel Vandoorne mogelijk opnieuw in bij het team waarvoor hij eerder 41 races reed. Indien de Belg door Formule E-verplichtingen niet beschikbaar is, staat Gutierrez klaar.

Williams-reservecoureur Jack Aitken heeft net voldoende punten voor een superlicentie en is dus een optie voor het team uit Grove. Voor Haas, Racing Point en Renault is het onduidelijk wie als invaller kan fungeren.

