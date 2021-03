Nyck de Vries in 2021 reservecoureur bij F1-team Mercedes

Nyck de Vries zal zijn Formule E-verplichtingen bij Mercedes dit jaar combineren met de rol van reservecoureur voor het Formule 1-team van het Duitse merk. Samen met Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne vormt de Nederlander het reservepaar voor het team uit Brackley.



In de marge van de presentatie van de W12, de bolide voor 2021, heeft Mercedes ook zijn reservecoureurs voor komend seizoen aangekondigd. Nyck de Vries is in 2021 behalve Formule E-coureur voor Mercedes ook reservecoureur voor het F1-team van het merk met de ster. Stoffel Vandoorne, die sinds 2020 reservecoureur is bij Mercedes, behoudt zijn rol. Esteban Gutierrez, vorig jaar reserve naast Vandoorne, heeft geen superlicentie meer en vervult vanaf dit jaar daarom de rol van simulator- en ontwikkelingscoureur.

Voor De Vries, die afgelopen weekend zijn eerste race in de Formule E won, is het zijn eerste officiële rol in de Formule 1. De Nederlander mocht in december vorig jaar voor het eerst met een Formule 1-auto rijden toen hij in Abu Dhabi de Young Drivers Test reed voor Mercedes.

Hoewel De Vries en Vandoorne als reservecoureurs in principe de vervangers zijn voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als een van hen niet zou kunnen deelnemen aan een Grand Prix, weten we dat de rol van reservecoureur niet meteen een garantie is op een invalbeurt.

Ondanks dat Vandoorne vorig jaar reservecoureur was voor zowel Mercedes als Racing Point, deed geen van beide teams beroep op de Belg toen een van hun coureurs besmet was met het coronavirus. Racing Point koos op Silverstone en de Nürburgring voor Nico Hülkenberg, George Russell kreeg in Bahrein zijn kans bij Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton.

