Formule E: De Vries wint eerste race van het seizoen

Nyck de Vries heeft de openingsrace van het Formule E-seizoen gewonnen. In Saoedi-Arabië reed hij vanaf poleposition onbedreigd naar de zege.

De Vries voorspelde voorafgaand aan de seizoenouverture al dat het stratencircuit in Diriyah hem goed ligt en dat maakte de Friese Mercedes-coureur volledig waar. Hij was de snelste in beide vrije trainingen en de kwalificatie. Hij pakte de superpole en verzilverde die in de race met zijn eerste overwinning in de elektrische raceklasse, waar hij vorig jaar debuteerde.

Het circuit vind ik fantastisch, de mooiste baan op de kalender

Lees ook: De Vries over Formule E’s toekomst, nachtelijke aftrap in Saoedi-Arabië en zijn kansen in 2021

De Vries ging voortvarend van start en sloeg direct een gat met Pascal Wehrlein en René Rast. Audi-rijder Rast wurmde zich langs zijn landgenoot en maakte goed gebruik van de Attack Mode om weer aansluiting te vinden met De Vries. Op datzelfde moment kwam de safetycar de baan op na een botsing met Sam Bird met Alex Lynn.

Bij de herstart, met nog een kwartier te gaan, sloeg De Vries direct weer een gaatje naar Rast, wat hem in staat stelde snel zijn tweede verplichte Attack Mode in te zetten. Rast volgde dat voorbeeld een ronde later, maar doordat Max Günther in de muur terecht kwam, moest de safetycar er opnieuw aan te pas komen.

In het restant kon niemand meer een aanval meer plaatsen op De Vries, zodat die de eerste kerf op zijn kolf kon zetten. De tweede plaats was voor Edoardo Mortara in de Mercedes-aangedreven Venturi, die eerst in één sublieme actie zowel Mitch Evans als Pascal Wehrlein wist te verschalken en later ook een weg vond langs Rast, die de derde plaats ook nog moest afstaan Evans.

“Ik weet niet hoe het kan, maar ik voel me nog best ontspannen”, aldus De Vries vlak nadat hij uit de auto is gestapt. “Uiteraard heel blij met mijn eerste overwinning in de Formule 1. Vanaf het begin van het weekend gaat alles geweldig. De race was niet makkelijk door de safetycars en het tempo was lastig te voorspellen. Mijn energieverbruik ging alle kanten op, maar uiteindelijk kregen we het voor elkaar. Veel dank aan iedereen in het team.”

De andere Nederlander in de Formule E, Robin Frijns kende een minder gelukkig begin van het seizoen. Door een crash in de vrije training moest de Limburger de kwalificatie missen en derhalve achteraan starten. Hij eindigde de race als zeventiende. De Belg Stoffel Vandoorne, winnaar van de laatste race van vorig seizoen, werkte zich op van de vijftiende startplaats naar plek acht en pakte en passant de snelste ronde mee.

Morgen is er nog een race in Ad Diriyah, die start om 18.00 uur en is te zien bij Ziggo Sport.