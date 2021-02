De Vries over Formule E’s toekomst, nachtelijke aftrap in Saoedi-Arabië en zijn kansen in 2021

Nyck de Vries staat in Saoedi-Arabië aan de vooravond van zijn tweede Formule E-seizoen, dat begint met een nachtrace – de eerste van de elektrische raceklasse – door de straten van Diriyah. Over de campagne in coronatijd, regelmaat als route naar succes en de toekomst van het kampioenschap. “Ik denk niet dat de Formule E op een kruispunt staat.”

Nyck, hoe is het in Saoedi-Arabië? Heb je lang in quarantaine gezeten?

Nyck de Vries: “Twee en een halve dag! Het ging met testen sneller dan gedacht. Ik ben blij dat we het hotel uit mogen, maar je kan weinig. Alles is dicht. Je bent vrij, maar kan de vrijheid niet benutten. Toch klaag ik niet, het valt hier mee als je de maatregelen elders ziet. Ik vermaak me bovendien wel: woensdag had ik verplichtingen op circuit, donderdag hebben we de shakedown en eerste training en vrijdag begint het racen weer.”

Wat vind je van het circuit en de stad Diriyah?

“Van de stad zien we niet veel. Het is ’s ochtends in de shuttle naar circuit en ’s avonds de shuttle terug. Het circuit vind ik fantastisch, de mooiste baan op de kalender. Sector één en twee zijn super, daar blijf je van links naar rechts gaan en hebt aardig hoogteverschil. De baan is ook lekker snel. We rijden er twee nachtraces, wat voor het eerst is in de Formule E. Ik heb al wat filmpjes gezien en het ziet er super uit. ’s Nachts op een stratencircuit rijden is extra cool, want er is nul ruimte voor fouten.”

Dat de Formule E in Saoedi-Arabië racet, voor de tweede keer, is niet onomstreden. Hoe kijk jij daar tegenaan?

“Ik hou me daar niet mee bezig, vind dat je politiek niet te veel in sport moet mengen. Het mooie aan sport vind ik juist dat het mensen met elkaar verbindt en je vergeet wie elkaars vijanden zijn, omdat het om de sport draait. Natuurlijk is de Formule E een platform met z’n eigen message, maar als coureur heb ik geen bepaalde gevoelens bij deze race.”

In de Formule 1 worden nu nieuwe auto’s gepresenteerd. Wat hebben jullie in de Formule E aan de bolides gedaan?

“We zijn sinds de seizoensfinale in Berlijn (half augustus 2020) continu bezig geweest de auto te ontwikkelen. Het bodywork, de banden en monocoque zijn bij alle auto’s hetzelfde, maar de achterkant is ‘vrij’. Het gros van de teams heeft een nieuwe powertrain (aandrijflijn) en we hebben veel getest. Doordat ieder team individueel aan de de achterkant en software daarvoor werkt, valt er echt wel verschil te maken.”

Je team Mercedes werd vorig jaar derde in het WK. Wie zijn jullie grootste rivalen? De kampioen Techeetah rijdt in Saoedi-Arabië nog met een oude powertrain…

“Die riepen dat het overleven wordt, maar dat is nonsens. Zij zijn hét te kloppen team, zijn de afgelopen twee jaar kampioen geworden bij de teams en afgelopen drie jaar bij de coureurs. Verder is ook iedereen erachter een geduchte concurrent.”

Er staan acht races op het programma, in zes landen. Gaat dat lukken middenin de coronapandemie?

“Voor ons is dat natuurlijk de keerzijde van het racen in steden: het maakt het nu allemaal wat complexer. Ik hoop dat we zoveel mogelijk aan de kalender kunnen vasthouden.”

Wat is het doel voor dit seizoen? Wanneer ben jij tevreden?

“Het doel is om te winnen. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Dit kampioenschap vergt daarbij wel een andere benadering. In de Formule 1 word je kampioen door zoveel mogelijk races te winnen, in de Formule E is constant zijn, steeds goede punten pakken en zorgen dat je er in het finaleweekend nog bij zit, het belangrijkst. Kijk naar mijn Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne: die ging de finalerace vorig jaar als negende in het WK in en werd tweede. Vandaar: regelmaat. Overwinningen en podiums zijn leuk en daar doen we het natuurlijk ook voor, maar die komen vanzelf als de regelmaat er is.”

Hoe zie je de toekomst van de Formule E tot slot? Staat de klasse op een kruispunt nu Audi en BMW zich na dit jaar terugtrekken?

“Het nieuws van Audi en BMW kwam voor mij onverwachts en ik begrijp het niet heel goed aangezien beide merken wel vol op elektrische auto’s inzetten, maar ken de ins and outs niet. Ik denk echter niet dat de Formule E op een kruispunt staat. De Formule E is wél een makkelijk target voor sommige mensen, omdat het nog zo nieuw is en nog niet tot de gevestigde orde behoort. Dat brengt weerstand met zich mee, maar ik geloof zeker in de toekomst van de Formule E.”

