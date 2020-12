De Vries verheugt zich op Mercedes-test: ‘In Hamiltons auto stappen, is heel bijzonder’

Nyck de Vries maakt aanstaande dinsdag in Abu Dhabi zijn eerste Formule 1-meters, en doet dat gelijk bij kampioenschapsteam Mercedes in de auto van wereldkampioen Lewis Hamilton. “Dit is misschien zelfs wel de beste auto ooit”, verheugt De Vries zich op zijn Formule 1-vuurdoop.

De 25-jarige De Vries, die normaliter voor Mercedes uitkomt in de Formule E, is al in Abu Dhabi als we hem kort voor het begin van de tweede vrije training spreken. Aan het eind van het gesprek is zelfs het eerste Formule 1-motorgeronk al te horen in de verte, een geluid dat hij dinsdag dus van een stuk dichterbij zal meemaken. Hij kan een grijns niet onderdrukken terwijl het motorgeronk aanzwelt.

Lees ook: De Vries maakt F1-debuut met Mercedes in Young Driver Test, ook Vandoorne krijgt kans

Nyck, je doet dinsdag voor Mercedes mee aan de Young Driver Test, gefeliciteerd! Op Instagram had je het over een droom die uitkomt…

De Vries: “Dat is het in principe ook. Zoals ik wel vaker heb gezegd, is de Formule 1 natuurlijk een doel en ambitie die elke jonge coureur deelt. Ik heb zelf uiteraard een ander pad gekozen, met de Formule E en endurance-racerij. Ik bewandel dat met volledige toewijding, sta er nog altijd achter dat ik die kant op ben gegaan. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze Formule 1-test, want de droom is er natuurlijk altijd wel een beetje. Ik heb me daar de laatste tijd niet heel actief op geconcentreerd, want ik heb focus me nu op het winnen van races en titels in de Formule E, maar dit is een mooie kans en bonus voor me.”

Wanneer hoorde je eigenlijk dat je zou testen?

“In oktober al, best een tijdje geleden dus. Door de omstandigheden in de wereld, met corona, heb ik echter steeds een slag om de arm gehouden. Oké, ik word iedere week vier keer getest, maar het is toch een soort van ongrijpbaar, zo’n ziekte waarvan veel mensen niet eens symptomen hebben. Het is niet eng in dat het levensbedreigend voor me voelt, maar het is wel iets dat je als coureur uit de running kan houden. Dat maakt het extra spannend, dus tot je in die auto zit kan je er niet helemaal van op aan gaan. Het is iets dat een beetje buiten je eigen controle is.”

Voor je bij Mercedes kwam, had je een lange associatie met McLaren. Heb je daardoor nou ook iets van: ‘eindelijk komt het ervan’?

“Het is niet zo dat ik hier zit van: ‘hèhè’. Ik heb totaal geen hard feelings over de beslissingen die ik heb genomen. Als ik zie wie nu in de Formule 1 rijden en welke jongens straks een kans krijgen, zitten er heel veel tussen waar ik mee ben opgegroeid. Ik kan nu ook echt met plezier naar de Formule 1 kijken, zo’n race als afgelopen week vind ik ook gewoon mooi om te zien. Het gevoel dat ik voor mezelf heb, is meer: ‘yes, mooi dat ik dit mag meemaken’. Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg van Mercedes en ben totaal niet bezig met of hier achteraf nog meer voor me uitkomt. Daar ligt mijn focus ook niet op, die ligt op de Formule E. Ik vind het gewoon mooi dat Mercedes op deze manier haar waardering en vertrouwen in mij toont.”

Lees ook: Latifi: ‘Nyck de Vries verdient een kans in de Formule 1’

Heb je je nog speciaal voorbereid?

“Ik heb er niet echt specifiek in de simulator voor geoefend. Dat is ook lastig nu, met alle reisrestricties is het namelijk complex geweest om op de fabriek in Engeland langs te gaan. Ik weet dus bijvoorbeeld niet hoe de versnellingen zijn afgesteld of wat dan ook… Ik heb echter wel een maand geleden de gelegenheid gehad een stoeltje te laten maken, dat in het zitje van Valtteri Bottas past.”

Heb je het nog over de test gehad met je Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne?

“Niet zozeer. Hij zit er natuurlijk wat anders in dan ik, omdat hij veel Formule 1-ervaring heeft. Ik laat het maar op me afkomen. Een raceauto is in de basis overal hetzelfde, maar deze is wel héél veel sneller dan waar ik tot op heden mee heb gereden. Echt, dat mag je niet onderschatten. De stap van wat ik eerder heb gedaan – Formule 2 en Formule E – naar Formule 1 is de grootste die je in je carrière als coureur kan maken als je het puur over het snelheidsverschil hebt. Maar aan de andere kant: die ervaring in de autosport heb je.”

De bolide waarin je stapt, Mercedes’ titelwinnende W11, is momenteel misschien wel de beste raceauto ter wereld…

“De beste ooit, misschien zelfs wel. De regels veranderen immers voor 2021 en de auto’s worden dan in theorie minder snel. De kans bestaat dat dit nog lange tijd de snelste Formule 1-auto in de geschiedenis zal zijn. Dus ja, een Formule 1-test is één ding, maar dan ook nog eens voor zo’n team, dat al zeven jaar domineert én in de auto van Lewis stappen en met zijn crew werken… Het is heel bijzonder. Het is ook een beetje: als je het dan mag doen, doe je het nu wel gelijk goed, haha.”

Wanneer stap jij dinsdag in Abu Dhabi weer happy uit die auto?

“Pfoe, goede vraag…”

Het gaat ook om genieten, natuurlijk…

“Zeker. Je wil het verder altijd goed doen, en ik weet ook al wel in grote lijnen hoe het programma eruit komt te zien. Daarnaast wordt het sowieso belangrijk voor me om meters te maken, omdat ik ook vaak in de simulator zit bij Mercedes. Tsja, wat moet ik er verder van zeggen? Ik ben dinsdag tevreden als ik heb kunnen doen wat ze van me hebben gevraagd.”

Lees ook: Nyck de Vries benoemt ‘snelste coureur waar hij ooit tegen geracet heeft’