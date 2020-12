De Vries maakt F1-debuut met Mercedes in Young Driver Test, ook Vandoorne krijgt kans

Nyck de Vries maakt komende dinsdag tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi zijn Formule 1-debuut met Mercedes. Dat heeft de Duitse constructeur bekendgemaakt. Naast De Vries krijgt ook zijn Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne nog eens een kans in een F1-bolide.

Nyck de Vries vormt samen met Stoffel Vandoorne het rijdersduo van het Formule E-team van Mercedes. De Vries, die zich in 2019 kroonde tot Formule 2-kampioen, was daarvoor ook al actief als simulatorcoureur voor het team uit Brackley, maar reed nog nooit in een hedendaagse Formule 1-auto. Aanstaande dinsdag komt daar verandering in.

Tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi mag de Nederlander eindelijk zijn eerste Formule 1-meters maken. “Sinds de dag dat ik het te weten kwam, ben ik opgewonden!”, reageert De Vries op Instagram. “Dit wordt mijn Formule 1-debuut. Ik kan Mercedes niet genoeg bedanken voor het vertrouwen en de kans. Dit is een droom die uitkomt.”



Ook Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne zal tijdens de test in actie komen voor Mercedes. Vandoorne, die in 2018 zijn laatste Grand Prix reed voor McLaren, werd na de coronabesmetting van Lewis Hamilton genoemd als mogelijke vervanger van de wereldkampioen, maar Mercedes koos uiteindelijk voor George Russell. Dankzij de test op het Yas Marina Circuit krijgt de Belg dus alsnog de kans om met de W11 te rijden. “Ik kijk ernaar uit om te ervaren hoe zo’n auto die het kampioenschap wint, voelt”, schrijft Vandoorne via Instagram.



