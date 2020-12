Sainz en Vettel snappen niet waarom zij niet mogen testen van de FIA: ‘Zit weinig logica achter’

Carlos Sainz en Sebastian Vettel begrijpen niet waarom zij volgende week niet in actie mogen komen tijdens de young driver test in Abu Dhabi, terwijl de 39-jarige Fernando Alonso wel in actie mag komen. “Er zit weinig logica achter.”

Tot verbazing van Racing Point en Ferrari mag Fernando Alonso volgende week deelnemen aan de Abu Dhabi-test, die eigenlijk bedoeld is om jonge Formule 2-coureurs de kans te geven om in een Formule 1-auto te rijden. De FIA besloot echter om de regels voor de Young Driver Test aan te passen zodat coureurs die dit jaar geen Formule 1-race hebben gereden mogen deelnemen aan die test en dus mag de tweevoudig wereldkampioen meedoen aan de test. In navolging daarvan vroegen Ferrari en Racing Point toestemming aan de FIA voor Vettel en Sainz, maar zij kregen nul op rekest.

Lees ook: Renault bevestigt Alonso en Zhou voor Young Driver Test in Abu Dhabi

Sainz snapt daar niets van. “Er zit niet veel logica achter”, zegt de Spanjaard, die daardoor niet voor zijn nieuwe team, Ferrari, kan testen in Abu Dhabi. Vettel deelt dezelfde mening.

“Als je Alonso toestemming geeft, dan moet je mij en Carlos ook toestemming geven”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die volgend jaar bij Aston Martin, het huidige Racing Point, gaat rijden. “De FIA heeft niet de juiste beslissing genomen”, beweert hij. “Het is raar als je één iemand wel toestemming geeft en de ander niet”, zegt Vettel.

Lees ook: Naast Alonso ook Buemi en Kubica naar Young Driver Test