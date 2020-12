Renault bevestigt Alonso en Zhou voor Young Driver Test in Abu Dhabi

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Formule 2-coureur Guanyu Zhou mogen tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi in de Renault stappen. Opvallend is dat Alonso toestemming heeft gekregen om mee te doen aan die test, aangezien deze bedoeld is voor coureurs met minder dan 2 Grand Prix-deelnames, terwijl de Spaanse tweevoudig wereldkampioen er al 312 achter zijn naam heeft staan.

Dat Alonso mag meerijden heeft hij te danken aan het feit dat de FIA toestemming heeft gegeven aan Renault om de inmiddels 39-jarige Spanjaard deel te laten nemen aan deze testdag in Abu Dhabi, die op 15 december plaatsvindt. De FIA besloot om de regels voor de Young Driver Test aan te passen zodat coureurs die dit jaar geen Formule 1-race hebben gereden mogen deelnemen aan die test, waardoor Robert Kubica voor Alfa Romeo en Sébastien Buemi voor Red Bull kunnen rijden, wat tevens verwacht wordt door Motorsport.com.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul is blij dat de FIA toestemming heeft gegeven om Alonso zijn eerste meters met de meest recente Renault-bolide te laten rijden. “We willen de FIA en de Formule 1 graag bedanken voor het aanvaarden van onze testplannen, als erkenning van onze toewijding aan het bevorderen van jonge coureurs in de juniorklassen en Fernando’s eigen toewijding om het jonge talent te bevorderen”, vertelt Abiteboul.

“Zhou heeft de voordelen van de Renault Sport Academy genoten”, vervolgt de Fransman. “Hij heeft hard gewerkt en heeft een oprechte bijdrage geleverd aan de prestaties van het team middels zijn werk in de simulator en het testprogramma. Ik ben verheugd dat hij achter het stuur van de R.S.20 kan kruipen als aanvulling op zijn avontuur. Voor Fernando zal het de volgende stap in zijn terugkeer zijn. Hij heeft onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk voorbereid is op 2021. Hij wil een volledige bijdrage leveren, niet alleen aan het team, maar ook aan de fans en de sport die hij de afgelopen twee jaar heeft gemist”, aldus Abiteboul.