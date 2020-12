FIA verwacht onderzoek crash Grosjean in zes tot acht weken af te ronden

De FIA is het onderzoek naar de zeer zware crash van Romain Grosjean gestart en verwacht deze in ongeveer zes tot acht weken af te ronden. Bij het onderzoek zal naar allerlei veiligheidsaspecten gekeken worden om erachter te komen hoe het kon gebeuren dat de Haas in een vuurbal veranderde tijdens de Grand Prix van Bahrein.

De Formule 1-wereld werd zondag opgeschrikt door de angstaanjagende crash van Grosjean, die plotseling op volle snelheid in de vangrails schoot met een enorme vuurzee tot gevolg. De Fransman wist op miraculeuze wijze zelf te ontsnappen en is woensdagochtend uit het ziekenhuis ontslagen. Hij heeft met name verwondingen aan zijn linkerhand, die nu nog flink opgezwollen is.

De veiligheidsafdeling van de FIA doet normaliter onderzoek naar zo’n dertig ernstige ongelukken per jaar en de crash van Grosjean zal volgens dat proces onderzocht worden. De FIA zal in het onderzoek kijken naar alle veiligheidsaspecten, van de helm en het Head And Neck Support-systeem (HANS) tot aan de raceoveralls, de ‘survival cell’, hoofdsteun, brandblusser in de auto en de halo. Daarnaast zullen ze het chassis onderzoeken evenals de vangrails en ook zal er gekeken worden naar de rol van de marshals en het medische team.

De FIA zal voor het onderzoek gebruikmaken van data van verschillende video’s, waaronder de High Speed Camera aan boord van de auto, gericht op de coureur, die beelden maakt met vierhonderd frames per seconde zodat onderzocht kan worden wat er precies met Grosjean gebeurde tijdens het ongeluk. Tevens zal gebruik gemaakt worden van de Accident Data Recorder, waarmee een inzicht gegeven moet worden in de snelheden en de krachten die bij de crash kwamen kijken.

Het onderzoek zal volgens de FIA ongeveer zes tot acht weken in beslag nemen, waarna de bevindingen openbaar gemaakt zullen worden. De Safety Director van de FIA, Adam Baker, stelt dat het eerst goed naar alle data wil kijken alvorens met voorstellen te komen om de veiligheid te verbeteren. “Net als alle andere zware ongelukken zullen we alle aspecten van deze crash analyseren en met alle betrokken partijen samenwerken. Met zo veel beschikbare data in de Formule 1 kunnen we precies zien wat er gebeurde en daar zijn we al mee begonnen. We nemen dit onderzoek zeer serieus en zullen een rigoureus proces volgen om uit te vinden wat er precies gebeurde alvorens mogelijke verbeteringen voor te stellen”, aldus Baker.