Grosjean doet verhaal over miraculeuze ontsnapping: ‘Ik zag de dood komen’

Romain Grosjean heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan over de vlammenzee waarin hij zondag belandde. Bij het Franse TF1, de zender waar ook zijn vrouw Marion werkzaam is, vertelt hij wat hem door die 28 angstaanjagende seconden heeft gesleept.

“Het voelde een stuk langer dan 28 seconden. Het werd oranje voor mijn vizier, ik zag de vlammen aan de linkerkant van de auto. Er schoot veel door mijn hoofd, ik dacht aan Niki Lauda en zei tegen mezelf: ‘Zo gaat het niet eindigen’. Ik wilde mijn verhaal in de Formule 1 niet op deze manier afsluiten”, vertaalde Motorsport.com.

Zittende tussen de vlammen gingen de gedachten van Grosjean naar zijn gezin. “Ik zei tegen mezelf: ‘Ik moet eruit’. Voor mijn kinderen. Ik ging met mijn handen door de vlammen en pakte het chassis, ik voelde het meteen branden. Ik klom eruit en toen voelde ik iemand me aan mijn overal trekken. Toen wist ik dat ik uit de auto was.” Zijn kinderen heeft Grosjean inmiddels gesproken: “De middelste, Simon, denkt dat ik magische krachten heb en dat een schild van liefde mij beschermd heeft. Dat zijn zware woorden voor kinderen. De oudste is rationeler, die probeert het te begrijpen. De jongste heeft een tekening voor me gemaakt, voor mijn zere handen.”

Zelf was Grosjean niet bang voor de dood: “Ik was meer bang voor mijn familie en vrienden en natuurlijk mijn kinderen. Zij zijn mijn grootste bron van trots en energie. Er zal psychologisch het nodige werk te doen zijn want ik zag de dood komen.” Grosjean heeft een cv als het om klappers gaat, deze spant logischerwijs de kroon. “Hollywood krijgt dit zelfs niet voor elkaar, dit is de grootste crash die ik in mijn leven heb gezien. De auto in vlammen, explosies, toen de batterij ook in brand. Dat droeg wel bij aan de impact van de beelden van het ongeluk.”

Sinds het ongeluk regent het uiteraard beterschapswensen. “Er zijn zoveel mensen die me liefde hebben gegeven, dat doet me veel. Ik krijg er soms tranen van in mijn ogen.” Toch speelt Grosjean nog met de gedachte om in Abu Dhabi volgende week te racen. “Ik ben blij dat ik nog leef natuurlijk, ik zie dingen anders. Maar er is wel de drang om weer in de auto te zitten voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Ik wil mijn verhaal in de F1 toch anders afsluiten dan op deze manier. Het is alsof ik herboren ben. De ontsnapping uit die brand, dat is iets wat me voor het leven heeft getekend.”