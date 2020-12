Godzijdank is Romain Grosjean ontsnapt aan de dood maar hoe nu verder? Moet hij na de F1 bijvoorbeeld de Indycar wel in willen? Coureur Renger van der Zande heeft zo zijn bedenkingen. En hoe was het terplekke bij het ongeluk, fotograaf Peter van Egmond en verslaggever André Venema vertellen.

