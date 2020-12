Grosjean wil geen risico nemen: ‘Ik rij niet als linkerhand niet genoeg herstelt’

Romain Grosjean wil na zijn zeer zware crash van afgelopen zondag geen risico’s nemen en zal dan ook niet alles op alles stellen om weer achter het stuur te kruipen van de Haas bij de Grand Prix van Abu Dhabi volgende week. De Fransman wil afwachten of zijn linkerhand de komende dagen genoeg herstelt en neemt zoveel mogelijk rust. Hij heeft zijn vrouw in ieder geval verteld dat hij wel naar Abu Dhabi zal afreizen: “Het spijt me, ik heb het nodig voor mezelf.”

Grosjean werd woensdagochtend ontslagen uit het ziekenhuis in Bahrein en richt zich nu vooral op zijn herstel. “Als mijn linkerhand volgende week niet werkt en ik er dus niet alles mee kan doen, dan ga ik geen risico nemen om te rijden”, vertelt Grosjean tegen Franse media. “Ik probeer zoveel mogelijk uit te rusten en zal doktersadvies opvolgen zodat het geneest.”

“Het moet eerst minder gezwollen worden,” legt hij uit, “want het is erg gezwollen op dit moment. Mogelijk is er tijdens de crash een impact geweest op het ligament van de duim. Mijn hele linkerkant werd geraakt. Mijn linkerenkel is verstuikt, mijn linkerknie is geraakt en ik heb mooie blauwe plekken op mijn linkerschouder, mijn linkerbil en mijn linker onderarm.”

“Ik denk dat mijn linkerduim ook niet gespaard is gebleven”, vervolgt Grosjean. “Niet alleen is deze hand zwaarder verbrand, maar mijn duim is ook licht verstuikt. Ik heb kracht en kan het op veel manieren bewegen. Ik kan een vuist maken. Ik kan mijn pink alleen nog niet aanraken. Normaal zou ik dat kunnen, maar ik kan het momenteel niet omdat het ontstoken is en het in veel verband zit.”

Toch naar Abu Dhabi

Bij de crash viel op dat Grosjean alleen nog zijn rechterschoen aan had, terwijl zijn linkerschoen naar alle waarschijnlijkheid ergens in het brandende wrak is blijven steken. Toch valt het met de verwondingen aan zijn linkervoet mee. “Het stelt eigenlijk niet heel veel voor”, vertelt de Fransman. “We hebben er gewoon wat ijs op gelegd. Het is in twee dagen al verbeterd dus volgende week zal dat zeker wel verdwenen zijn. Ik maak me helemaal geen zorgen over mijn linkerbeen. De enige echte vraag is mijn linkerhand. Ik heb er nog een aantal jaren mee te leven, dus ik moet dat niet verknoeien!”, aldus de Haas-coureur.

Grosjean wil zich nu dus vooral focussen op zijn herstel, al heeft hij zijn vrouw al laten weten dat hij wel naar Abu Dhabi zal afreizen volgende week. “Net voor de lunch kon ik lopen zonder pijn in mijn linkervoet. Mijn eerste telefoontje was naar Marion, zij zat nog steeds met mijn vader en de kinderen. Ik heb ze verteld: ‘Ik ga naar Abu Dhabi. Het spijt me, maar ik heb dat nodig voor mezelf.’ Ik moet weten of ik weer kan instappen, wat ik dan voel, hoe het dan gaat en of ik nog steeds in staat ben om het te doen”, besluit Grosjean.