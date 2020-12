Nummer 8 verdwijnt, 9 keert terug: met deze nummers rijden de nieuwe F1-coureurs

Dinsdag en woensdag stonden bol van de aankondigingen over nieuwe coureurs en vervangers. Haas kiest in 2021 voor Nikita Mazepin en Mick Schumacher, Pietro Fittipaldi vervangt de komende GP Romain Grosjean en Jack Aitken maakt door Russells promotie naar Mercedes zijn F1-debuut. Maar met welke racenummers zullen ze rijden? Een overzicht.

We beginnen bij de eerste aankondiging van de week. Haas maakte maandag bekend dat Pietro Fittipaldi, kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson, Romain Grosjean zal vervangen tijdens de Sakhir GP. Grosjean mist de tweede race op het Bahrain International Circuit door de brandwonden die hij opliep tijdens zijn crash afgelopen zondag. De 8 op de Haas van Grosjean zal plaatsmaken voor nummer 51 van Fittipaldi. Dat is het nummer waarmee de Braziliaan eerder reed tijdens de testen die hij deed voor de Amerikaanse renstal.

Naar dinsdag dan. Terwijl bekend raakt dat Lewis Hamilton positief testte op het coronavirus, kondigt Haas Nikita Mazepin aan als coureur voor 2021. De Rus, die met nog twee races te gaan derde staat in het Formule 2-kampioenschap, kiest volgend jaar voor nummer 9. Dat nummer was van 2014 tot en met 2018 in handen van Marcus Ericsson, maar komt in 2021 terug vrij omdat de Zweed dan twee jaar niet meer in de F1 heeft gereden.

Ook Mick Schumacher, de andere coureurs die volgend jaar zijn F1-debuut maakt voor Haas, heeft zijn nummer onthuld. De Duitser kiest voor nummer 47. “Vier en zeven zijn twee van de nummers die ik erg leuk vind”, vertelt Schumacher aan RaceFans. “Omdat ze allebei al bezet zijn (door Norris en Räikkönen, red.), denk ik dat 47 de beste keuze is.”

Afsluiten doen we met een van de coureurs die woensdag werd aangekondigd. Jack Aitken fungeert bij Williams als vervanger van George Russell. Russell op zijn beurt mag instappen bij Mercedes als invaller voor Lewis Hamilton, die positief testte op het coronavirus en de Sakhir GP aan zich voorbij moet laten gaan. Russell behoudt zijn gebruikelijke nummer 63, Aitken kiest voor 89. Dit is het nummer waarmee de Koreaanse Brit zijn allereerste kartrace ooit reed.

