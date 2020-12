Haas maakt tweede coureur bekend: Mick Schumacher tekent voor meerdere jaren

Het hing al een tijdje in de lucht maar Mick Schumacher is dan eindelijk aangekondigd bij het team van Haas. De 21-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en leider van het Formule 2-kampioenschap tekent voor meerdere jaren bij het Amerikaanse team.

Mick Schumacher is een Ferrari-junior en gaat dus rijden bij het door Ferrari-aangedreven Haas. De Amerikaanse renstal besloot niet verder te gaan met Romain Grosjean en Kevin Magnussen en kiest dus voor twee rookies. Afgelopen dinsdag werd namelijk al bekend dat Nikita Mazepin voor meerdere jaren aan het Amerikaanse team verbonden is.

“Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen bevestigen dat Mick volgend jaar bij ons gaat rijden. Hij verdient een kans in de Formule 1 op basis van zijn prestaties in de zeer competitieve Formule 2. Hij heeft races gewonnen, vaak op het podium gestaan en heeft zichzelf tegen grote talenten bewezen”, vertelt Günther Steiner.

Schumacher is ‘sprakeloos’ dat hij volgend jaar een Formule 1-coureur is. “Het maakt me ongelooflijk blij”, zegt de 21-jarige Duitser. “Ik wil graag Haas F1 team, Ferrari en de FDA (Ferrari Driver Academy, red.) bedanken voor het vertrouwen en ook wil ik mijn ouders bedanken”, aldus Schumacher, die in Abu Dhabi zijn debuut gaat maken tijdens de eerste vrije training.

