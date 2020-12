Formule 2-coureur Jack Aitken maakt zijn Formule 1-debuut bij Williams, vervangt George Russell

Formule 2-coureur Jack Aitken maakt zijn debuut tijdens de Sakhir GP bij het team van Williams. Hij vervangt George Russell die op zijn beurt Lewis Hamilton, die positief is getest op corona, gaat vervangen bij het team van Mercedes.

Jack Aitken is de test- en reservecoureur van Williams en rijdt dit jaar in de Formule 2 bij het team van Campos en stond tot dusver één keer op het podium. De 25-jarige Brit is geen onbekende in de FW43: Hij kroop tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Stiermarken achter het stuur van de Williams. Uiteraard is de Brit ontzettend blij met de kans die hij krijgt.

“Ik ben blij dat ik dit weekend mijn debuut ga maken bij het team van Williams en ik ben ook ontzettend blij voor George”, vertelt Aitken. “Ik voel helemaal thuis bij dit team en hoop dat ik dit weekend punten kan punten. Ik wil Lewis nog beterschap wensen en hoop dat Russell het goed gaat doen dit weekend”, zegt de Brit.

Teambaas Simon Roberts laat weten dat Williams geen sta-in-de-weg is geweest in de deal tussen Russell en Mercedes. “Ik ben ontzettend blij voor George dat hij de kans krijgt in de kampioensauto. We wilden hem de kans geven, maar in de toekomst blijft hij een Williams-coureur”, aldus Roberts.

