Parabolica, afl. 15: ‘Wie weet heeft Binotto in Maranello aan de motor lopen sleutelen’

Na een incidentrijke race op de klassiek omloop in Bahrein maakt de F1 zich op voor de GP van Sakhir op de outer track. Romain Grosjean mist de voorlaatste race van het seizoen en wordt vervangen door Pietro Fittipaldi. FORMULE 1-verslaggevers Sjaak Willems en Daan de Geus leggen uit om welke duidelijke reden Haas voor de Braziliaan koos.

Verder in de aflevering geeft Ho-Pin Tung een bandencollege in aanloop naar de race op de zogenaamde oval, bespreken we het rampseizoen van Ferrari en toont huisfotograaf Peter van Egmond dat hij, behalve de foto’s na Grosjeans crash, ook nog heel wat andere prachtplaten heeft geschoten afgelopen zondag. Welkom bij aflevering 15 van Parabolica!

Luister ook: Paddockpraat Podcast: ‘Grosjean moet na ontsnapping bij zichzelf te rade gaan, wil hij dit nog?’

* Opgelet, de studio-opnames vonden plaats voor de bekendmaking van Nikita Mazepin bij Haas en de positieve coronatest van Lewis Hamilton.