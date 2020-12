George Russell krijgt zijn kans in een Mercedes, vervangt Hamilton tijdens de Sakhir GP

George Russell vervangt de op corona positief geteste Lewis Hamilton tijdens de Sakhir GP, zo heeft het team van Mercedes laten weten.

Lewis Hamilton werd afgelopen maandag positief getest op het coronavirus en dus moest Mercedes op zoek gaan naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Stoffel Vandoorne en George Russell werden gelijk genoemd als potentiële vervangers. Vandoorne is namelijk de test- en reservecoureur van het team, alleen zat hij voor het laatst in een Formule 1-auto in Abu Dhabi 2018 en dus stond Russell bovenaan het lijstje bij Toto Wolff.

George Russell rijdt sinds 2019 bij Williams. En hoewel de Brit nog geen punt heeft gepakt bij Williams, hij heeft wel grote indruk gemaakt. In zijn tweejarige carrière in de Formule 1 is hij nog niet verslagen door een teamgenoot in een kwalificatie. En aangezien Mr Saturday, zoals Russell liefkozend genoemd wordt, ervaring heeft met de 2020 banden en de Mercedes-krachtbron wilde Mercedes hem hebben als vervanger.

“Ik wil in de eerste plaats iedereen bij Williams bedanken voor hun medewerking”, zo toont Mercedes-teambaas Wolff zich dankbaar. Volgens Wolff wordt het niet per se makkelijk voor Russell om over te stappen van Williams’ FW43 naar Mercedes’ W11, maar los van dat Russell wedstrijdfit is en de banden dus kent, “heeft hij dit jaar indruk gemaakt bij Williams. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij sterk zal presteren naast teamgenoot Valtteri Bottas.”

Wolff haalt verder aan dat de tijdelijke promotie van Russell ook ‘een kleine mijlpaal’ is voor Mercedes. “Want we hebben nu voor het eerst een Mercedes-juniorcoureur in één van onze eigen auto’s zitten.” Los van dat Wolff blij is dat hij Russell deze kans kan geven, staat hij natuurlijk ook stil bij de afwezigheid van kampioen Hamilton. “We zullen hem zoveel mogelijk steunen, in de hoop dat hij snel herstelt nu hij in isolatie zit.”