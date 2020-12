Officieel: Mazepin rijdt vanaf 2021 voor Haas F1

Het team van Haas heeft bevestigd dat Nikita Mazepin met ingang van 2021 één van haar coureurs zal zijn. De Rus heeft een deal voor meerdere seizoenen getekend bij de Amerikaanse renstal.

Dat Mazepin bij Haas terecht zou komen, was al langer een publiek geheim. De komst van de 21-jarige coureur uit Moskou kan niet los worden gezien van de miljoenensteun die hij van zijn vader en via zijn vaders ondernemingen Uralchem en Uralkali geniet. Toch heeft Mazepin geen verkeerd cv: hij werd in 2018 tweede in de GP3 en staat met nog één raceweekend te gaan derde in de Formule 2.

“Ik ben er heel blij mee dat Nikita volgend jaar voor ons team komt rijden”, laat Haas-teambaas Günther Steiner weten. “Hij heeft zijn kwaliteiten dit jaar wel bewezen in de Formule 2, met een tweetal overwinningen en vier verdere podiumplekken. Hij is aan een sterk tweede seizoen bezig en heeft zich in de juniorklassen tot een volwassen coureur ontwikkeld.”

Voor Mazepin zelf gaat met de Haas-deal – die ‘meerdere jaren’ loopt – een droom in vervulling. “Ik waardeer het daarbij zeer dat Gene Haas, Günther en de rest van het team mij als jonge coureur het vertrouwen geven. Ik verheug me erop zowel op als naast de baan voor en met ze aan de slag te gaan”, zegt hij. “Ik kan niet wachten.” De verwachting is dat Mick Schumacher in 2021 zijn teamgenoot wordt.

Mazepin rijdt dit jaar in de Formule 2 voor Hitech, een team waar zijn vader Dmitry nauwe banden mee heeft. De Rus heeft ook al de nodige Formule 1-testervaring, zo werkte hij meerdere testdagen af voor Force India en opvolger Racing Point. Daarnaast heeft hij ook wel eens voor kampioenschapsteam Mercedes gereden tijdens een officiële test én met overjarige Formule 1-bolides kilometers gemaakt.

