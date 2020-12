Naast Alonso ook Buemi en Kubica naar Young Driver Test

Naast Fernando Alonso zullen ook Sébastien Buemi en Robert Kubica deelnemen aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. De test was in eerste instantie, zoals de naam doet vermoeden, bedoeld voor rookies die minder dan twee Grands Prix hebben gereden, maar door een reglementswijziging voor dit jaar mogen ook Red Bull en Alfa Romeo hun ervaren reservecoureurs inzetten.

Renault wilde Alonso graag eerder in de auto hebben en vroeg daarom toestemming bij de FIA om de 39-jarige Spanjaard deel te laten nemen aan de Young Driver Test die plaatsvindt op 15 december. De FIA gaf die toestemming door de regels voor deze test te veranderen, waardoor coureurs die dit jaar geen Formule 1-race hebben gereden ook mogen deelnemen aan de test.

Daarop heeft Red Bull besloten om de 32-jarige Sébastien Buemi, die 55 Grands Prix achter zijn naam heeft staan, in te zetten. “Ik heb niet meer in deze auto gereden sinds de Pirelli-test op Silverstone vorig jaar, dus de test in Abu Dhabi is heel belangrijk voor mij”, vertelt Buemi. “Ik zit veel in de simulator en als je dan de kans krijgt om in de echte auto te rijden, dat is veel beter voor de correlatie”, aldus de Zwitser.

Naast Buemi krijgt Jüri Vips de kans om de Red Bull te testen. De 20-jarige Est zou dit jaar deelnemen aan het Japanse Super Formula, maar vanwege restricties door het coronavirus kwam hij daar niet in actie. Hij stapte dit seizoen in bij Formule 2-team DAMS, waar hij de geblesseerde Sean Gelael verving. “Dit is de eerste keer dat ik in een huidige Formule 1-auto mag rijden, aangezien ik mijn driehonderd kilometer in de RB8 heb gereden”, zo verwijst Vips naar de eisen voor een superlicentie. “Er zal nog veel te leren zijn, maar ik zal ervoor zorgen dat ik me zo goed mogelijk voorbereid en het was goed voor mij om de afgelopen races als reservecoureur bij het team te zijn”, aldus de Est.

Alfa Romeo zal voor de test in Abu Dhabi een beroep doen op reservecoureur Robert Kubica en Formule 2-coureur Callum Ilott, die de titel naar Mick Schumacher zag gaan en vooralsnog geen racezitje heeft voor 2021.