Sainz mag niet deelnemen aan young driver test in Abu Dhabi

Ferrari hoopte, in navolging van Fernando Alonso bij Renault, dat Carlos Sainz wat kilometers kon maken in de SF1000 tijdens de young driver test in Abu Dhabi, maar de FIA heeft dat verzoek afgewezen.

De young driver test is eigenlijk bedoeld voor jonge coureurs in de Formule 2 zodat zij kilometers kunnen maken in een Formule 1-auto, maar de FIA heeft voor Fernando Alonso, die volgend jaar zijn rentree gaat maken in de Formule 1, een uitzondering gemaakt. En ook voor Sebastian Buemi, die voor Red Bull gaat testen, is een uitzondering gemaakt. En dus hoopte Ferrari dat Carlos Sainz, die de overstap maakt naar Ferrari, ook kon deelnemen aan de young driver test.

“Wij vinden het niet goed dat Fernando mag deelnemen aan die test”, vertelde Mattia Binotto in Bahrein. “Maar nu we dus weten dat Fernando gaat deelnemen aan die test, gaan wij ook toestemming vragen of Carlos mee mag doen”, aldus de Zwitser.

Maar dat verzoek heeft de FIA afgewezen. Als Carlos Sainz wil testen voordat de wintertesten gaan beginnen dan kan dat , maar dan moet hij plaatsnemen in een oudere bolide.

