Vettel steekt de monteurs een hart onder de riem: ‘Zij waren niet schuldig aan de slechte pitstops’

Niet voor het eerst dit seizoen had Ferrari problemen bij de pitstops, maar volgens Sebastian Vettel zijn de monteurs er niet schuldig aan. “Ferrari moet de apparatuur gaan beoordelen.”

In Imola duurde de pitstop van Vettel maar liefst 13,1 seconden en afgelopen zondag verloor de Duitser opnieuw veel tijd in de pitstraat. Bij zijn eerste pitstop in ronde 31 verloor hij ongeveer 2 seconden en stond hij 4,5 seconden stil en in ronde 54 stond hij 6,5 seconden stil, maar volgens Vettel komt het niet door zijn monteurs.

Lees ook: Brawn: ‘Zou tragisch zijn als Pérez volgend jaar niet in de Formule 1 actief is’

“Het is al moeilijk genoeg voor de monteurs. De apparatuur moet beoordeeld worden, de jongens konden hier niets aan doen”, aldus Vettel ten overstaan van Formula 1. Maar zonder de problemen in de pitstraat had hij ook geen punten gepakt, beweert hij.

“De slechte pitstops hebben niet het verschil gemaakt. De motorwissel heeft denk ik het verschil gemaakt. Het leek alsof ik met minder vermogen reed. Ik moest de hele race verdedigen en kon aan het einde van de race niet profiteren van de zachte banden”, besluit hij.

Lees ook: Strijd om het brons: Racing Point slaat belangrijke slag, McLaren raakt derde plaats kwijt