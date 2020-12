Brawn: ‘Zou tragisch zijn als Pérez volgend jaar niet in de Formule 1 actief is’

Het is nog steeds niet bekend wat Sergio Pérez in 2021 gaat doen. Gaat hij naar Red Bull of neemt hij een sabbatjaar? De sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, zou het tragisch vinden als hij volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt.

“Het was een zeer verdiende overwinning voor Checo”, schrijft Brawn in zijn wekelijkse column. “Vorige week zei ik nog dat Racing Point niet het maximale eruit heeft gehaald dit jaar. Gisteren hebben ze dat even rechtgezet en hoe! Zij sloegen toe toen de andere teams verzaakten en Checo reed een geweldige race”, stelt de oud teambaas van Mercedes.

“We willen hem allemaal volgend jaar weer terugzien in de Formule 1. Het zou tragisch zijn als hij geen stoeltje weet te vinden. Racing Point heeft misschien wel spijt van de beslissing die ze genomen hebben. Hij rijdt zo goed momenteel. Sebastian Vettel gaat zichzelf herpakken, maar hij heeft grote schoenen om te vullen, ondanks dat hij een viervoudig wereldkampioen is”, aldus Brawn, die ook lovend is over George Russell.

“Hij moet tevreden zijn over zijn weekend, ondanks dat het resultaat tegenviel. Hij was fantastisch in moeilijke omstandigheden en heeft iets extra’s. Een nieuwe ster is geboren”, besluit Brawn.

