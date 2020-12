Albon wijt zesde plaats aan verkeerde vleugelafstelling: ‘We reden met teveel vleugel’

Op een dag waar twee Racing Points en een Renault in de top drie eindigen, blijft Alexander Albon in de Red Bull steken op een zesde plaats. Hij had op meer gehoopt, maar had moeite om andere coureurs in te halen en dat komt doordat hij met teveel vleugel reed, zegt hij.

“Het was een rare en chaotische race”, zo vat Alexander Albon zijn wedstrijd samen. “Ik weet niet hoe ik vanaf P12 zesde ben geworden. Het is niet heel slecht, maar ik had op meer gehoopt”, aldus Albon ten overstaan van Formula 1.

Albon kon zelfs als hij DRS had de coureurs voor hem niet inhalen en dat heeft een reden. Volgens hem heeft Red Bull niet voor de juiste vleugelafstelling gekozen.

“We waren te langzaam op de lange rechte stukken, ik kon maar net binnen de seconde blijven van de coureurs voor me. Het was dus erg lastig om in te halen, maar dat komt door de vleugelafstelling”, beweert hij. “We waren snel in sector twee, maar daar kan je gewoon niet inhalen”, stelt Albon.

