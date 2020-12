Lawrence Stroll hoopt Pérez volgend jaar terug te zien bij Red Bull: ‘Hij hoort in de Formule 1’

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière wist Sergio Pérez een race te winnen. De Mexicaan is aan een indrukwekkend seizoen bezig bij Racing Point, maar moet toch het team verlaten aan het einde van het seizoen. Volgens teameigenaar Lawrence Stroll hoort hij in de Formule 1 en hij hoopt dat Perez het tweede stoeltje bij Red Bull krijgt.

Dat is namelijk nog het enige zitje waar Perez kans op maakt en anders vertrekt de eenvoudig Grand Prix-winnaar uit de sport. Lawrence Stroll hoopt dat Red Bull hem vastlegt. “Elk weekend laat hij zien dat hij in de Formule 1 thuishoort. Hij is een fantastische toevoeging aan het team”, zegt de vader van Lance Stroll tegen Sky Sports F1.

Volgens hem is de zege meer dan verdiend. “Vorige week zat het behoorlijk tegen met de uitvalbeurt van Pérez in de slotfase van de race en nu zat het mee, maar het is een verdiende overwinning. Het team en de coureurs deden het echt fantastisch vandaag”, aldus Stroll.

Echt verrast is hij niet met de zege. “Veel mensen zagen dit niet, maar toen ik dit team kocht, was het al een geweldig team. Met slechts 400 mensen, ongeveer de helft van wat onze concurrenten hebben en een lager budget werden ze een aantal keer vierde in het constructeurskampioenschap. Het team heeft nu meer geld en mede door mijn leiderschapskwaliteiten is het team competitiever geworden. Hopelijk hebben we in de toekomst vaker dit soort dagen”, besluit de Canadese zakenman.

