Pérez sprakeloos na eerste GP-winst: ‘Ik hoop niet dat ik droom’

2020 is als een achtbaan voor Sergio Perez. Halverwege het jaar kreeg hij te horen dat hij volgend jaar geen stoeltje meer heeft bij Racing Point in 2021. Sindsdien rijdt de Mexicaan de pannen van het dak met de overwinning vandaag als bekroning. “Dit geeft mij enorme voldoening, ik heb er vrede mee.”

Hoe anders lagen de kaarten erbij voor Perez na ronde 1. Hij werd aangetikt door Charles Leclerc die zich verremde en Max Verstappen meenam de grindbak in. Perez kwam binnen voor nieuwe banden en moest achteraan overnieuw beginnen. “En tijdens de safety car blokkeerde ik mijn banden ook nog eens een keer, echt een domme fout. Daardoor had ik tijdens mijn eerste stint veel vibraties in de auto. Na mijn eerste stop zei ik tegen mijn team: ‘Deze auto voelt als een limousine!’ Hij was zo gemakkelijk te rijden en we hadden geweldige snelheid.”

De emotie was groot bij de Mexciaan naderhand. “”Ik ben sprakeloos. Ik hoop niet dat ik droom, want ik droom hier al zo’n tien jaar van. Ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelde hij tegen David Coulthad. “Na de eerste ronde leek de race voorbij te zijn maar ik heb niet opgegeven, ik ben gewoon blijven gaan om er het beste van te maken. We hebben dit jaar al best veel pech gehad en nu hebben we hem dan eindelijk. Nauturlijk hadden de Mercedessen pech vandaag maar mijn snelheid was voldoende.”

Natuurlijk volgde er de onvermijdelijke vraag over zijn toekomst. Perez wordt nadrukkelijk gelinkt aan Red Bull waar Alex Albon nog niet weet te overtuigen. De Britse Thai werd ook vandaag zesde, Perez wilde er niet teveel over kwijt en berust zich in wat komen gaat. “Dit geeft mij enorme voldoening, ik heb er vrede mee. Wat er ook zal gebeuren, ik heb het niet in de hand. Ik weet dat ik door wil gaan. Als het niet volgend jaar is, dan is het wel in 2022. Dit is in ieder geval geweldig.”

