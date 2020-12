Pérez stunt met zege in GP Sakhir na gestuntel Mercedes, Ocon en Stroll op podium

Sergio Pérez heeft op wonderbaarlijke wijze de Grand Prix van Sakhir gewonnen. De Mexicaan was betrokken bij een crash in de openingsronde maar wist vanaf de allerlaatste plaats naar de zege te rijden, met het geluk dat Mercedes stuntelde bij de pitstops in de slotfase en de pech voor Russell, die de zege uit zijn handen zag glippen mede door een lekke band. Max Verstappen en Charles Leclerc vielen al na vier bochten uit.

Bottas heeft net als vaker dit seizoen een matige start en Russell profiteert daarvan door meteen de leiding over te nemen. De Fin heeft dan moeite en ziet Verstappen achter zich komen, maar die verdwijnt ook weer aan de horizon na een incident met Leclerc en Pérez in bocht 4. Verstappen ontwijkt Pérez nadat hij een tik krijgt van Leclerc, knalt net als de Ferrari-coureur de bandenstapels in en is duidelijk gefrustreerd dat zijn race er al na vier bochten al op zit.

Met de Red Bull en Ferrari in de bandenstapel komt de safetycar de baan op, met Russell en Bottas vooraan, gevolgd door Carlos Sainz. Die Spanjaard pakt bij de herstart de tweede plaats, al moet hij die vanwege een fout weer snel teruggeven. Russell kan dan in eerste instantie goed wegrijden van zijn tijdelijke teamgenoot, al blijven de verschillen tussen de twee gedurende de race klein.

Strijd om P3

Terwijl de Mercedessen aan de horizon verdwijnen is er een flinke strijd gaande om de derde plaats. Sainz heeft lange tijd de beste papieren om die derde plaats te pakken, al is het spannend met de Renaults, Alpha Tauri’s en Racing Points in de buurt. Pérez, nota bene als laatste begonnen na de safetycarfase, maakt dan een enorme opmars in de race en kan met de betere strategie naar de derde plek opstomen.

Na 46 ronden maakt Russell vanaf de leiding zijn eerste en laatste pitstop, van de mediums naar de harde band. Vijf ronden later doet Bottas hetzelfde, al is het gat dan stukken groter naar Russell, die de leiding weer overneemt. Een crash van Jack Aitken in de laatste bocht zorgt voor een safetycarfase en beide Mercedessen duiken dan naar binnen.

Gestuntel bij Mercedes, pech voor Russell

Het gaat dan echter flink fout bij de pitstops van beide heren: bij Russell wordt de verkeerde bandenset erop gezet terwijl bij Bottas de linker voorband niet erop wil. Na een lange pitstop voor Bottas komt hij terug de baan op vóór Russell, die dus een tweede pitstop moest maken. Pérez ligt dan wonder boven wonder aan de leiding, gevolgd door Esteban Ocon en Lance Stroll.

Bij de herstart kan Pérez relatief makkelijk wegrijden van Ocon, terwijl Stroll de druk van beide Mercedessen voelt, al hebben die hun eigen gevecht. Teambaas Toto Wolff heeft toegezegd dat ze vrij mogen racen en dat doet Russell ook, die Bottas in bocht 7 inhaalt. De Brit zet dan grote stappen richting raceleider Pérez, maar een lekke band betekent een einde aan een fantastische debuutrace in de zwarte kleuren van Mercedes. Bottas zakt dan hard terug tot de achtste plaats terwijl Russell nog de negende plaats kan pakken en voor het eerst in zijn Formule 1-carrière punten pakt, al had hij gehoopt op meer. Ocon en Stroll profiteren dan van de terugvallende Mercedessen en mogen mee naar het podium. Sainz loopt het podium net mis in een spannende strijd tot aan de streep.

