Verstappen heeft duidelijke mening over inhaalpoging van Leclerc: ‘Gewoon dom’

De Grote Prijs van Sakhir heeft voor Max Verstappen niet langer dan vier bochten geduurd. Verstappen belandde na een touché tussen Leclerc en Pérez in de bandenmuur. De Nederlander toont een half uur na zijn crash weinig begrip voor de actie van Leclerc. “Ik vind het gewoon dom, dit had niet gehoeven.”

Max Verstappen had een goede start vanaf P3. Terwijl Russell vanaf de tweede plek naar de leiding schiet, zoekt de Nederlander een gaatje om voorbij Bottas te geraken. Bij het aanremmen van bocht 4 mengen ook Sergio Pérez en Charles Leclerc zich in die strijd. Verstappen lijkt wat marge in te bouwen door wat vroeger te remmen, maar Leclerc verremt zich, waardoor hij de Mexicaan raakt. Verstappen probeert het incident via de grindbak te omzeilen, zonder succes.

In de grindbak heeft Verstappen geen grip. Zijn RB16 schuift rechtdoor, in de bandenmuur. “F***, daar kon ik niks doen. Verdomme!”, uit de Nederlander zijn frustraties over de boordradio. Voor Verstappen is het zijn vijfde opgave van het seizoen. Een half uurtje na zijn crash verschijnt de Nederlander in het vierkantje voor de camera van Ziggo Sport. “Mijn start was oké, alleen waren de auto’s om me heen daarna superagressief”, doet Verstappen zijn verhaal.

“Ik remde wat vroeger om uit problemen te blijven, maar toen kwam Charles plots aangeremd. Dat was een onnodig risico. Oké, hij had mij kunnen inhalen, maar daar kan je geen twee plekken winnen. Dat hij ook Checo (Pérez, red.) daar probeert uit te remmen lijkt me wel wat optimisctisch…” De mening van Verstappen over de move van Leclerc is dan ook duidelijk. “Ik denk dat hij wat te enthousiast was en zich verremde. Ik vind het gewoon dom. Nu vallen er twee auto’s uit en valt eentje helemaal terug naar achter. Dat had niet gehoeven.”

