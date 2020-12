Steiner baalt dat Grosjean niet kan rijden in Abu Dhabi: ‘Hadden we graag gewild, maar het is niet anders’

Vanochtend maakte Romain Grosjean bekend dat hij de Grand Prix van Abu Dhabi overslaat. Hij wil geen risico nemen en in overleg met de dokter is besloten dat het beter is dat hij niet deelneemt aan de race. Günther Steiner baalt van het slechte nieuws. Hij had het hoofdstuk ‘Grosjean’ op een andere manier willen afsluiten.

“Maar”, zegt Steiner tegen Racefans, “Het is beter voor zijn herstel. Wij weten dat hij ontzettend graag wilde terugkeren in Abu Dhabi en wij wilden het ook, maar het is niet anders”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Grosjean slaat GP Abu Dhabi over: ‘Dat is het beste voor mijn toekomst’

En dus neemt Haas op een niet zo’n fijne manier afscheid van Romain Grosjean, die aan het einde van 2015 werd aangesteld als kopman van het nieuwe Formule 1-team. “Hij geloofde vanaf dag één in ons project. Hij wilde al voor ons gaan rijden voordat we een auto hadden gebouwd. Met zijn vastberadenheid heeft hij ons jonge team geholpen in de Formule 1”, vertelt de teambaas van de Amerikaanse renstal.

“Wij zijn hem eeuwig dankbaar”, gaat hij verder. “Zijn vastberadenheid en geloof gaan hem zeker helpen in zijn herstel”, besluit Steiner.

Lees ook: Pérez na geruchten om gesprek met Red Bull-topman Marko: ‘Zei alleen even hallo…’